Aparat cu aerosol – Cum functioneaza tratamentul?

Terapia in care este folosit un aparat cu aerosol este o modalitate revolutionara de a trata multe boli, inclusiv bolile obstructive ale cailor respiratorii.

Aceasta forma de tratament implica introducerea medicamentelor in caile respiratorii inferioare prin utilizarea unor aerosoli, pentru a obtine un efect local sau sistemic.

Cel mai mare avantaj al acestei terapii este ca, prin utilizarea unor doze mai mici de substante medicamentoase, efectele adverse sistemice sunt reduse ca raspuns la tipul de tratament, care este rapid. Dimensiunea particulelor este foarte importanta, deoarece aceasta administrare a medicamentului poate fi mult influentata prin acest aspect.

Tipuri de aparate cu aerosol

Exista mai multe tipuri de dispozitive care pot administra aerosol:

Nebulizatoare;

Dispozitive de inhalare cu pulbere uscata;

Dispozitive de inhalare presurizate cu doze masurate.

Folosirea fiecaruia dintre aceste dispozitive are avantaje si dezavantaje, caree bine sa fie intelese, in scopul de a optimiza beneficiile pentru sanatate. Terapia cu aerosol poate fi utilizata inclusiv in ventilatia mecanica, fiind o parte a terapiei bronhodilatatoare, in medicatia anti-inflamatorie si, uneori, pentru inhalarea antibioticelor sau mucoliticelor.

Pentru a fi eficace in diferite conditii, este esential sa se cunoasca principiile si situatiile cand terapia ce foloseste un aparat cu aerosol poate fi aplicata.

Aerosolii si corpul uman

In timp ce o persoana respira, aerosolii traverseaza gura, traheea, si bronhiile ce se ramifica in pasaje respiratorii mai mici numite bronhiole, care contin pungi mici de aer (alveole).

Cel mai adesea terapia cu aparat cu aerosol utilizeaza bronhodilatatoarele care actioneaza pentru a relaxa caile respiratorii, astfel incat acestea sa devina mai spatioase, rezultand intr-o respiratie mai usoara. Majoritatea tratamentelor cu aerosol dureaza aproximativ 10 minute si se recomanda sa fie repetate de 3-4 ori pe zi.

Tratamentul cu aerosol – Procedura

Pentru ca terapia cu aerosoli sa fie eficienta, specialistii recomanda urmatorii pasi:

Este aleasa o zona care este confortabila, bine luminata si aproape de o sursa de alimentare;

Conecteaza aparatul cu aerosol la sursa de alimentare;

Spala-ti bine mainile inainte de instalarea componentelor dispozitivului de aerosoli sau inainte de manipularea medicatiei;

Se toarna medicatie in recipientul special al dispozitivului de aerosoli;

In cazul in care medicamentul este ambalat ca doza, se va masura cantitatea corecta si se dilueaza cu solutie salina sau apa;

Medicul iti va da cantitatile exacte si instructiuni specifice privind amestecul de medicamente;

Ataseaza capacul la containerul in care a fost plasat amestecul de medicamente;

Se introduce un capat al tubului de alimentare in containerul dispozitivului de aerosoli iar celalalt la unitatea sa. Conecteaza celalalt cablu al unitatii dispozitivului pentru aerosoli la o priza;

Persoana care va beneficia de aceasta terapie va sta in sezut si va porni dispozitivul de aerosoli. Ar trebui sa fie capabil sa vada modul in care pulberile sunt eliberate din piesa bucala a nebulizatorului. In cazul in care acest lucru nu se intampla, trebuie sa verifici din nou conexiunile si cantitatea de medicament;

Ambusura (piesa bucala) a dispozitivului va fi tinuta intre dinti, cu buzele lipite in jurul sau, si respirand normal pe gura nu pe nas;

Ritmul de respiratie normala nu este unul accelerat pentru ca medicamentul sa fie uniform distribuit in plamani;

Cand tratamentul este complet, opreste compresorul de la aparatul cu aerosol.

Categories: Sanatate | No Comments »