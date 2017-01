Apartamente de vanzare ieftine – Cum sa prepari oferte irezistibile pentru clienti

Cu totii am auzit despre cat de rau merge piata imobiliara. Dar ceea ce este rau pentru vanzatori poate fi bun pentru cumparatori, iar in ziua de astazi, clientii priceputi sunt in forma maxima cand incearca sa profite de piata de cumparare. Iata cateva lucruri pe care le puteti face si care va pot ajuta cand vine vorba de apartamente de vanzare ieftine.

Postati un videoclip despre locuinta dumneavoastra pe YouTube. Luati-va o camera video si plimbati-va prin locuinta si prin cartierul dumneavoastra, povestindu-le potentialilor cumparatori despre cele mai bune avantaje: – ceea ce familia dumneavoastra a adorat la apartament, brutaria sau cafeneaua dumneavoastra preferata pe care ati frecventat-o in diminetile de sambata, etc. Viitorilor posesori de apartamente de vanzare ieftine le place sa stie ca o locuinta a fost mult indragita, iar acest lucru ii ajuta sa se vizualizeze si pe ei ducand o viata minunata acolo. Lasati-va vecinii sa isi aleaga vecinii. Daca folositi retele sociale online, trimiteti-le celor din lista de prieteni linkul cu anuntul de vanzare. De asemenea, invitati-va vecinii in vizita – transformati asta intr-o petrecere de de cartier. Acest lucru creaza oportunitatea pentru vecini sa prezinte intr-o lumina buna cartierul unor potentiali cumparatori sau, tot pentru vecinii dumneavoastra, sa invite cumparatori de case care stiu ca si-au dorit intotdeauna sa locuiasca intr-o astfel de zona. Postati pe Facebook anuntul de vanzare. Facebook este minunatul program care conecteaza oamenii in ziua de astazi. Daca aveti 200 de prieteni si fiecare dintre acestia au cate 200 de prieteni, imaginati-va puterea Internetului in a-si spune cuvantul in legatura cu casa dumneavoastra! Fiti realist in privinta pretului. Cumparatorii de astazi sunt foarte informati despre vanzarile din zona, ceea ce influenteaza in mod semnificativ valoarea corecta de pe piata a locuintei dumneavoastra. Iar clientii stiu de asemenea si faptul ca ei sunt pe locul soferului. Pentru a va face locuinta competitiva, spuneti-i intermediarului sau agentului dumneavoastra sa va spuna preturile de vanzare a celor mai similare trei apartamente de vanzare ieftine care au fost vandute in zona dumneavoastra luna precedenta sau recent, apoi incercati sa mergeti cu 10-15% sub acesta atunci cand va stabiliti pretul locuintei pe lista. Locuintele care arata ca o afacere minunata sunt cele care se aleg cu cele mai multe vizite de la cumparatori si, uneori chiar primesc mai multe oferte. (Razboaiele intre oferte inca exista!) Faceti-va o idee despre competitia dumneavoastra. Lucrati impreuna cu intermediarul sau agentul dumneavoastra si informati-va in legatura cu pretul, tipul de vanzare si starea altor locuinte impotriva carora concureaza locuinta dumneavoastra. Vizitati unele apartamente deschise din zona dumneavoastra si faceti o verificare reala a proprietatii imobiliare: fiti sigur ca persoanele care vin sa vada oferta dumneavoastra vor vedea de asemenea si alte locuinte – asigurati-va ca o comparatie in timp real va fi in avantajul locuintei dumneavoastra, asigurandu-va ca starea ei este una excelenta. De-personalizati. Faceti acest lucru – comportati-va ca si cand va mutati. Luati toate lucrurile care va fac locuinta sanctuarul ,,dumneavoastra” personal (de ex.: fotografii de familie, decoruri religioase si suvenirurile chicioase), impachetati-le si puneti-le in depozit. Persoanele care viziteaza apartamente de vanzare ieftine doresc sa va vada locuinta ca fiind a lor – si acest lucru este dificil de facut pentru ei cu toate obiectele dumneavoastra personale marcand teritoriul. Ordonati. Pastrati in functiune ideea de simulare a mutarii. Impachetati-va toate decoratiunile, orice sta deasupra unei tejghele, mese sau a altor suprafete plate. Lucruri pe care nu le-ati folosit anul trecut? Chiar si acelea. Eliminati ce puteti, aruncati cat de mult posibil din ceea ce ramane, si apoi impachetati restul pentru a-l pregati sa va mutati. Ascultati-va agentul. Daca gasiti un agent imobiliar experimentat pentru a va lista locuinta, agent care are inregistrat un sir lung de vanzari cu succes a unor locuinte din zona dumneavoastra, ascultati-i recomandarile! Gasiti un agent in care aveti incredere si urmati-i sfatul cand vine vorba de apartamente de vanzare ieftine cat de des puteti!

