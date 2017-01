Avantajele aduse de o scara telescopica

Designul pentru o scara telescopica este pur si simplu genial. La fel ca un telescop, fiecare nivel al scarii aluneca in jos pentru a se aduna pe urmatoarea cea mai mica treapta, in principiu strangandu-se cat se poate de mult pentru a ocupa cat mai putin spatiu. Un astfel de model este o idee minunata pentru persoanele care au probleme in a gasi spatiul necesar pentru a depozita o scara de dimensiuni obisnuite. Din moment ce aceasta se poate strange pana ajunge la o dimensiune mult mai mica, montarea acesteia nu va mai fi o problema, deoarece poate fi manevrata cu usurinta si poate ajunge in locuri in care un model obisnuit nu ar putea ajunge.

Sistemul pe baza caruia functioneaza aceste produse este alcatuit din poduri de blocare, aflate pe fiecare treapta. Acest lucru inseamna ca scara telescopica nu trebuie sa fie complet extinsa pentru a putea fi folosita in conditii de siguranta. Cu toate acestea, trebuie sa ai in vedere faptul ca iti incredintezi siguranta in acest mecanism de blocare. Au fost cazuri in care scarile de acest tip au inceput sa se uzeze, iar cel care le folosea nu-si putea da seama daca sistemul de blocare mai functioneaza cum trebuie. Din moment ce uneori este dificil, poate chiar imposibil, sa iti dai seama daca functioneaza cum trebuie, este important sa inspectezi produsul inainte de a te folosi de el.

Daca nu ai foarte multe de facut, aceasta scara poate fi ideala pentru tine. Multi oameni cred ca atunci cand lucrezi foarte mult pe o scara telescopica, integritatea mecanismului de blocare incepe sa slabeasca, iar acest lucru poate duce la raniri grave. Trebuie insa mentionat faptul ca acest lucru nu este adevarat pentru toti producatorii. Atunci cand vine vorba de un produs ca acesta, o eticheta cu un pret mai mic nu reprezinta o afacere foarte buna. Evident preturile vor varia, insa informativ, poti gasi un produs de calitate intre 250 si 500 lei. Desi pretul unei astfel de scari este mai ridicat decat cel al unei scari obisnuite, poti fi sigur ca ai cumparat ceva de calitate.

Scarile telescopice pot fi de foarte mare folos pentru casa: sunt fantastice pentru spatii mici, ca solutii de rezerva ce pot fi aruncate in portbagaj sau in remorca unei camionete. In general, ele pot suporta o greutate de pana la 150 kg. Insa ar trebui sa stii si care sunt dezavantajele pe care acestea le au. Atunci cand folosesti un astfel de produs, exista o mica sansa de ranire a degetelor atunci cand o extinzi sau strangi; clipsurile care tin sectiunile individuale de scara impreuna iti pot prinde pielea daca nu esti atent. Cu toate acestea, clipsurile de blocare sunt pozitionate in mod inteligent pe centrul treptelor scarii, astfel incat acestea pot fi deblocate folosind o singura mana, permitandu-ti astfel sa folosesti cealalta mana pentru a ghida modul de strangere a scarii, si in felul acesta nu te vei mai rani. Cel mai mare dezavantaj este ca nu poate inlocui utilitatea unei scari pliante, care ofera stabilitate si este de sine statatoare, avand astfel o varietate de utilizari. O scara telescopica va avea nevoie intotdeauna de un perete de sprijin.

Cu toate acestea, in cazul in care spatiul de stocare este principala ta preocupare, o scara telescopica este o solutie buna. Acesta iti ofera posiblitatea de a stabili singur lungimea scarii, ca apoi sa poata fi stransa si depozitata intr-un spatiu mic. Dupa cum am spus, sunt putin mai scumpe decat modelele traditionale, insa avantajele in ceea ce priveste forma, transportabilitatea si utilitatea cu siguranta merita costurile suplimentare. Totusi, poate fi o idee buna sa cumperi si o una pliabila, pentru acele momente in care o scara telescopica nu poate fi folosita.

