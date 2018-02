Care sunt riscurile infiintarii unei firme?

Orice antreprenor se confrunta cu multe provocari atunci cand infiinteaza o firma. O economie deprimata, conditii de piata incerte si lupte financiare – toate constituie o amenintare legitima pentru lansarea cu succes a unei noi companii. Proprietarii de afaceri trebuie sa fie capabili sa determine tipurile de riscuri care sunt cel mai probabil sa le afecteze noua afacere, si sa creeze proactiv strategii de gestionare a riscurilor care sa permita companiei sa reuseasca in ciuda acestor riscuri.

Riscul de piata

Conditiile si tendintele actuale ale pietei reprezinta un risc pentru noile intreprinderi. Daca tendintele industriei se indeparteaza de produsul sau serviciul dumneavoastra, sau daca potentialii clienti sunt deja blocati de concurenti, este dificil sa castigi impulsul clientilor. Piata poate afecta noile afaceri in functie de natura si localizarea acestora, concurenta potentiala si stabilirea preturilor produselor.

Pietele care sunt prea saturate cu aceleasi produse si servicii pot fi in detrimentul capacitatii unei noi afaceri de a castiga o cota de piata semnificativa. Proprietarii de afaceri pot gestiona eficient riscul de piata prin efectuarea unei analize de piata, care ajuta la determinarea potentialului pietei pentru produsul sau serviciul respectiv. Un plan de marketing poate ajuta la definirea domeniilor de marketing, precum si la descoperirea nevoilor clientilor. Identificarea corecta a riscului de piata este necesara pentru a gestiona si / sau pentru a evita esecul unei noi companii.

Riscul financiar

Situatia financiara a unei afaceri poate scadea adesea sau poate distruge chiar capacitatea unei companii de a reusi. Noile intreprinderi se confrunta cu riscuri financiare semnificative. Proprietarii noilor afaceri nu reusesc sa planifice proiectii financiare sau sa creeze bugete de lucru. Este necesar ca firmele noi sa determine daca produsul sau serviciul lor este suficient de puternic pentru a sustine obligatiile financiare ale afacerii. Lipsa fondurilor de pornire reprezinta o amenintare considerabila pentru noile intreprinderi, sustin cei de la http://www.infiintari-firme.net.

Un capital suficient este necesar pentru a plati cheltuielile de intretinere ale proprietarului pana cand afacerea va obtine un profit. In plus, majoritatea intreprinderilor au nevoie de inventar, echipamente, materiale de birou si materiale de marketing pentru a functiona eficient. Antreprenorii care nu reusesc sa obtina finantare se afunda adesea in economiile personale sau in carti de credit excesive pentru a-si finanta noua afacere. Succesul financiar personal este adesea legat de succesul noii afaceri. Daca afacerea nu reuseste, un nou proprietar al unei intreprinderi ar putea sa se confrunte, probabil, cu ruinarea financiara.

Riscul de administrare

Structura organizatorica a unei noi afaceri, sau lipsa acesteia, reprezinta un alt risc in demararea unei noi companii. Proprietarii de afaceri cu experienta de management putina sau chiar deloc se confrunta cu provocari semnificative in conducerea unei companii de succes. Antreprenorii care angajeaza administratori ineficienti risca sa sufere importante pierderi in functionarea afacerii. Managerii sunt deseori insarcinati cu supravegherea operatiunilor zilnice ale unei companii. Gestionarea ineficienta poate avea un efect negativ asupra eficientei vanzarilor, controlului calitatii si serviciului clienti.

