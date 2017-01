Ce anume face un aparat stepper sa fie de calitate?

Echipamentele de intretinere fizica se prezintă intr-o mare varietate de preturi si forme, iar acum vom avea în vedere tipurile uzuale de aparate stepper si cam cat merita sa cheltuiesti pe un asemenea produs. Pe piata se gasesc mai multe sortimente diferite, oricare tip oferind diverse beneficii pentru parti diferite ale corpului, insa, in principal, ele formeaza si intaresc si muschii picioarelor dar si ai coapselor – tot asa ca o plimbare regulata intr-un parc.

Consecinta a acestor exercitii, sistemul cardiovascular se imbunatateste de asemenea, intrucat muschii de la picioare sunt unii dintre muschii cei mai mari care pompeaza sangele in organism. Mai departe, ne vom preocupa pe modul in care se foloseste un astfel de produs in casa proprie si analizam mai multe feluri de echipamente, ca sa va puteti da seama intr-adevar daca este o buna idee sa cheltuiesti o suma mai mare de bani pe un aparat stepper. Iata unele lucruri ce trebuie verificate ca sa va dati seama daca aveti de-a face cu un echipament de calitate:



Modul de construire si capacitatea

Capacitatea acestor echipamente este data in general de greutatea maxima suportata in conditii de deplina siguranta. Un aparat stepper bun si calitativ are structura facuta din otel. Foarte multe echipamente casnice au niste accesorii ieftine, facute din materiale plastice, care au o rezistenta destul de scazuta, asadar pe termen mai lung costul acestui fel de produs s-ar dovedi a fi cu mult mai ridicat decat cel al unui model facut din otel.

Reglajul rezistentei

Posibilitatea de control a rezistentei reprezinta o caracteristica foarte importanta. In cazul in care de-abia ati inceput sa faceti exercitiile, echipamentul trebuie sa va ofere o mai mica rezistenta, ca sa va puteti obisnui si pentru a construi necesara rezistenta fizica. Odata cu trecerea timpului, si exercitiile vor deveni ceva mai agresive, asadar si rezistenta aparatului stepper cumparat trebuie sa fie una in crestere. Acesta caracteristica va permite sa lucrati cat de usor sau de greu doriti.

Cu ghidon sau cu benzi de rezistenta

Unele variante de echipamente sunt prevazute cu niste ghidoane captusite ce va vor ajuta sa va pastrati echilibrul pe timpul desfasurarii exercitiilor. Alte modele au niste benzi elastice reglabile, prevazute cu manere, asa incat veti putea sa va antrenati si bratele simultan cu antrenarea picioarelor. Antrenamentele cardio cele mai bune sunt acelea care vor implica si picioarele, dar si antrenarea jumatatii de sus a corpului.

Modele cu rotire

Exista un model de aparat stepper cu pedale care se rotesc un numar de cateva grade, provocand astfel o miscare de rasucire, aceasta actiune ajutand la dezvoltarea musculaturii coapselor. Un model normal, care ofera numai o miscare de tip sus-jos, va antrena numai grupele de muschi din fata dar si cei dinapoi, insa model prevazut cu pedale ce se rasucesc va antrena atat muschii interiori cat si pe cei si exteriori.

Merita banii un aparat stepper special pentru acasa ori e numai o aruncare de bani pe fereastra?

Normal, el va va lasa epuizati si va realiza tot aceleasi lucruri ca si un model profesionist dar de gasit numai in salile de sport aflate la orice colt de strada. Diferentele principale sunt in functie de: numarul de operatii computerizate care va ofera diverse statistici cum progreseaza antrenamentul – aceste echipamente de obicei sunt prea mari si grele ca sa le puteti muta dupa dorinta; o alta diferenta importanta o reprezinta adancimea pasului. Destui utilizatori vor sa efectueze un antrenament care presupune niste pasi ceva mai adanci decat s-ar putea sa se gaseasca in cazul unui model pentru casa.



Nu va mai ramane acum decat sa faceti o rapida sondare de piata, sa verificati recenziile diferitelor echipamente si sa vedeti care este solutia cea mai buna pentru dumneavoastră. Nu uitati sa fiti atent la constructia si capacitatea aparatului, la posibilitatea de reglare a rezistentei, la design si, deloc in ultimul rand, cautati cel mai convenabil pret posibil pentru aparatul stepper personal.

Categories: Sanatate | No Comments »