Certificatul energetic – Ce este si cand avem nevoie de el?

Pentru a vinde sau a inchiria o locuinta in ziua de astazi proprietarul are nevoie de un certificat energetic. Sa vedem ce anume trebuie sa stim cand ne regasim in aceasta situatie:

Acest document este unul tehnic si contine informatii despre eficienta energetica a unei cladiri – cantitatea de energie consumata pentru a incalzi, ilumina si pentru a produce apa calda menajera in respective cladire (apartament, casa, etc).Analiza si calculele specifice in acest sens sunt facute de catre un specialist atestat – auditorul energetic – si prezentate in document sub forma a doi indicatori principali: clasa energetica si nota energetica. Clasa energetica este o scara de la A la G, unde prima valoare o reprezinta cea mai mare eficienta energetica, iar cea din urma valoarea cea mai scazuta a eficientei energetice. Nota energetica ce se acorda este cuprinsa intre 1 si 100 – cu cat mai mare, cu atat mai bine.

Pentru a se obtine un certificat energetic pentru o cladire, este nevoie ca auditorul sa efectueze analiza si calculele specifice luand in considerare caracteristicile cladirii, iar printre cele mai importante astfel de caracteristici este nivelul de izolare termica fata de sol si fata de exteriorul cladirii. Astfel, caldura din interiorul casei se poate pierde foarte usor prin partile slab sau complet neetansate.

Documentul final va contine parafa unui auditor energetic atestat de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice, iar lista persoanelor respective este disponibila online pe site-ul Ministerului, precum si pe site-ul Asociatiei Auditorilor Energetici din Romania.

Ce acte avem nevoie pentru intocmire?

Pentru a putea intocmi acest document, auditorul are nevoie de extrasul de carte funciara sau actul de proprietate si releveul sau fisa cadastrala a imobilului. De asemenea, auditorul va trebui sa inspecteze imobilul, si va avea nevoie de date privind echipamentele de incalzire, conductele de apa calda, de incalzire, contorizarea energiei termice, la care se adauga informatii despre peretii exteriori, a ferestrelor, acoperisului si orice altceva ce mai este necesar.

La ce preturi ne putem astepta?

Evident, costul unui certificate energetic depinde de suprafata imobilului, iar in unele cazuri si de destinatie (comerciala vs rezidentiala). Preturile sunt influentate si de zona specifica din Romania si numarul de auditori care isi desfasoara activitatea in regiune – concurenta mai ridicata se traduce in tarife mai mici. In general, preturile incep de la 130 de lei pentru un apartament cu 1-2 camere, si cresc cu suprafata.

Chiar am nevoie de acest document?

Incepand cu luna august 2013, certificatul energetic este obligatoriu atunci cand se doreste vanzarea, inchirierea sau intabularea (aceasta din urma valabila doar pentru cladiri noi), iar lipsa sa duce la anularea contractelor de vanzare-cumparare, inchiriere samd.

Rolul documentului este in cele din urma de a-l inform ape viitorul proprietar sau chirias la ce cheltuieli asociate cu energia se poate astepta prin prisma eficinetei energetice prezentate in document.

Categories: Acte | No Comments »