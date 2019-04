Cu ce difera un tractor de gradina de un aparat de tuns gazonul?

Putere

Una dintre cele mai mari diferente dintre un tractor de gazon si un tractor de gradina nu este la fel de evidenta. De fapt, se gaseste sub capota. Deoarece tractoarele de gradina sunt destinate a fi un tractor mai versatil, au nevoie de mai multi cai putere. Pe de alta parte, tractoarele pentru gazon sunt folosite in primul rand pentru cosit, ceea ce necesita mult mai putina putere.

Una dintre cele mai importante diferente intre tractoarele de iarba si tractoarele de gradina este ca tractoarele de gradina vin in mod obisnuit cu un diferential de blocare. Incuietoarele diferentiale ajuta utilizatorul sa furnizeze tractiune daca vreti sa lucrati intr-un teren mai putin decat ideal. Diferentele de blocare pot ajuta cu siguranta sa va scoata din situatii dezordonate. Cand activati blocarea diferentialului, viteza de rotatie a rotii motoare spate este limitata, astfel incat ambele roti sa se roteasca la aceeasi viteza. Atunci cand ambele roti se rotesc in mod unison, acest lucru permite rotilor sa mentina contactul la pamant, oferindu-va mai multa tractiune.

Tractoarele de gazon au de obicei o putere mai mica (15-25 CP), in timp ce tractoarele de gradina au de obicei o putere mai mare (20-30 CP).

Majoritatea tractoarelor de gradina sunt dotate cu diferente de blocare, ceea ce va ofera o mai buna tractiune.



Cost

Ca in cazul oricarei achizitii mari, atunci cand se decide intre un tractor de gazon sau un tractor de gradina, costul este cu siguranta un factor demn de luat in calcul. Retineti ca, deoarece tractoarele de gradina sunt mai versatile si mai grele, tractoarele de gradina vor costa in mod obisnuit mai mult decat tractoarele pentru gazon. Dar nu uitati, exista intotdeauna optiunea de a cumpara tractoare de gradina si de gazon. Aceasta va fi cu siguranta o modalitate ieftina de a face treaba.

Tractor de tuns gazonul sau tractor de gradina?

Daca inca nu sunteti sigur care tractor ar fi cel mai potrivit pentru dvs. si nevoile dvs., website-ul tractoraseonline.ro va prezinta cateva puncte cheie care trebuie luate in considerare:

Putere: Tractoarele de gradina sunt masini puternice, construite pentru a manipula orice aruncati. Aceasta inseamna ca tractoarele de gradina vor avea in mod obisnuit cai putere mai mare si un sistem de blocare diferentiala pentru manipularea terenului dur.

Cost: Din cauza constructiei lor grele si a motoarelor si transmisiilor mai puternice, tractoarele de gradina costa de obicei mai mult decat tractoarele pentru gazon.

Functionalitate: daca aveti nevoie primordiala de a tunde, atunci un tractor de gazon va face treaba rapid, eficient si la preturi accesibile. Cu toate acestea, daca aveti de gand sa folositi tractorul pentru mai multe locuri de munca, in afara de cosit, atunci veti avea nevoie de puterea suplimentara si versatilitatea pe care tractoarele de gradina o au de oferit.