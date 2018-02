Cum sa castigi mai multi bani? – Partea a 2-a

Partea intai a acestui articol o poti gasi aici; in caz ca nu stii despre ce este vorba, iti recomand sa mergi sa citesti, iti ia doar 3 minute. Iar acum, continuam exact de unde am ramas:

Un pic mai detaliat despre fiecare. Presupun ca ai un hobby sau ai ceva ce-ti place sa faci. Cand zic aceasta nu ma refer la lucruri avansate precum constructia de navete spatiale sau proiectarea inteligentei artificiale. Poate fi ceva mult mai simplu precum karate, tricotajul, gradinaritul, etc. Daca ai probleme aici, intreaba 10 cele mai apropiate persoane „Ce mi se primeste cel mai bine”, si observa ce raspunsuri vei primi.

Dupa ce ai facut aceasta, deja incepe schimbul de valoare prorpiu zis, si anume incepe sa prestezi servicii. De exemplu: daca iti place la nebunie karate si ai deja ceva experienta, pai atunci liber poti inchiria o incapere si sa incepi sa predai karate pentru copii, adulti… posibilitati sunt foarte multe.

Alt exemplu este gradinaritul. Daca iti place sa cresti plante, atunci liber poti creste plante exotice si sa le vinzi la preturi destul de solide pe asa site-uri precum ebay.com, amazon.com, 999.md, craiglist.com.

Acelasi lucru il pot zice despre tricotaje. Daca poti impleti sau broda ornamente pai atunci liber le poti vinde, le poti tese la comanda, posibilitati sunt iarasi foarte multe, doar trebuie sa le vezi.

Si pana termin acest articol am un mic joc pe care il poti utiliza pentru a determina cum pasiunea ta iti poate aduce venit. Iti recomand sa il faci cu minim vre-o 5 persoane, de dorit mai mult. Si iata in ce consta el:

Dupa ce ai identificat hobby-ul sau pasiunea, scoti o foaie A4 si scrii in centru ei in ce consta pasiunea. Apoi faci niste raze(ca la soare) in jur si scrii tot ce poti face cu pasiunea ta. Scrii tot, fara exceptie. Daca nu incape pe o foaie, pai ia alta si continua. Dupa ce vei termina vei vedea ce posibilitati ai pentru a monetiza propria pasiune.

De exemplu pasiunea mea este gradinaritul. Atunci as scrie: cresc legume, fructe, plante exotice(aici as indica inca care), cresc propriile nutrimente(si nu trebuie sa le cumpar de la piata plus sunt 100% naturale), s.a.m.d.

Si pentru astazi tot. Daca ti-a placut, fa un like sau retweet pentru ca alte persoane sa poate sa profite de informatia expusa aici ce tine de bani. Pe curand, si multi bani.

