Cum sa economisesti bani eficient

Decizia de a economisi ne apartine, insa depinde de posibilitatile, obiectivele si necesitatile fiecaruia. Bancile ofera instrumente de economisire adaptate cerintelor clientilor. Astfel, avem posibilitatea de a alege din varietatea de produse de acest gen, unul potrivit pentru noi. Din diversitatea produselor de economisire se disting doua categorii de baza: depozitele si conturile de economii.

Depozitul bancar

Este un produs de economisire clasic, destinat atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice, ce presupune imobilizarea unei sume de bani pe o perioada determinata.

Exista mai multe tipuride depozite, gruparea lor realizandu-se in functie de anumite criterii. Astfel:

In functie de moneda in care este exprimat:

depozitul in lei

depozitul in valuta.

Tinand seama de perioada pentru care se constituie, denumita si maturitate a depozitului:

depozitul pe 1 saptamana, 2 saptamani, 1 luna, 2, 3, 6, 9, 12 sau chiar 24 de luni.

Perioadele pot diferi de la banca la banca; sfarsitul perioadei pentru care a fost constituit depozitul se numeste scadenta.

Majoritatea bancilor ofera o facilitate de economisire intitulata depozitover-night (peste noapte), in general pentru clientii persoane juridice, ale caror caror conturi prezinta la finalul fiecarei zile bancare solduri ce depasesc anumite limite. Asa cum reiese si din denumirea sa, constituirea depozitului over-night se realizeaza automat la finalul zilei, prin transferul disponibilului existent in contul curent. Pana in dimineata urmatoarei zile bancare, pentru suma imobilizata in contul de depozit, se bonifica o dobanda, al carei nivel, inferior dobanzilor oferite la depozitele la termen, variaza de la banca la banca.

In ceea ce priveste posibilitatea de reinnoire automata si modalitatea de plata a dobanzii, se poate opta pentru depozitul cu reinnoire automata si capitalizarea dobanzii, ceea ce inseamna ca, la scadenta, se constituie un nou depozit care include si dobanda aferenta depozitului expirat, pe o perioada similara cu cea a depozitului anterior;

Optiunea de capitalizare asigura un plus de castig generat de bonificarea de dobanda la dobanda acumulata.

depozitul cu reinnoire automata si fara capitalizarea dobanzii, la scadenta constituindu-se un nou depozit de aceeasi valoare si pe aceeasi perioada, dobanda bonificata la depozitul expirat fiind transferata in contul curent;

depozitul fara reinnoire automata, situatie in care, la scadenta, suma depozitului si dobanda aferenta sunt transferate in contul curent.

La depozitele fara capitalizarea dobanzii, exista si posibilitatea ca dobanda sa fie bonificata in avans, la constituirea depozitului. In situatia in care clientul solicita ulterior lichidarea depozitului inainte de scadenta, suma initiala depusa va fi diminuata cu dobanda bonificata pentru depozitul care nu a ajuns la maturitate.

In functie de tipul de dobanda cu care se bonifica depozitul, se poate opta pentru:

depozitul cu dobanda fixa, caz in care dobanda ramane neschimbata pe intreaga perioada a depozitului;

depozitul cu dobanda variabila, banca asumandu-si astfel libertatea de a modifica rata dobanzii pe durata depozitului, in functie de evolutia pe piata a dobanzilor.

Eista banci care ofera depozite cu dobanda progresiva, aceasta insemnand ca rata dobanzii bonificate creste de la luna la luna, in cadrul unei maturitati prestabilite (de exemplu 3 luni). In ceea ce priveste valoarea depozitelor, bancile pot stabili limite minime, sub care nu este posibila constituirea depozitului sau limite maxime, peste care, exista posibilitatea negocierii dobanzii bonificate.

Formula de calcul a dobanzii

Dobanda se calculeaza pentru perioada fiecarui depozit, luand in considerare rata anuala a dobanzii (1 an = 365 zile) stabilita de banca in functie de maturitatea depozitului.

Astfel, pentru un depozit in suma de 15.000 RON, cu o maturitate de 91 zile si o rata a dobanzii de 8%/an, dobanda bonificata se determina utilizand urmatoarea formula:

Dobanda = (15.000*8%)/365*91 = 299,18 RON

Veniturile din dobanzile bonificate la produsele de economisire nu sunt impozabile (de la 01.01.2009, conform OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Codului fiscal).

