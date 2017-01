De ce recomand un umidificator de camera

O sa incep prin a spune ca sunt un mare sustinator al faptului de a avea un umidificator de camera, mai ales in lunile de iarma, cand temperaturile coboara foarte repede. Cu toate acestea, am avut o relatie de dragoste-ura cu acest tip de aparate, deoarece ele tind sa aiba probleme de fiabilitate. Provocarea mea a fost sa gasesc un produs care sa isi faca treaba, insa care sa nu aiba dezavantaje sau probleme de fiabilitate.

Vestea buna este ca tehnologia umidificatoarelor a parcurs un drum lung in ultimii doi ani. Ele sunt acum mai usor de intretinut, mai silentioase, si chiar omit sa mai foloseasca praf mineral, care cauzeaza probleme respiratorii. Am descoperit totusi ca exista o tendinta universal la producatori de a exagera ariac e poate fi acoperita de un umidificator de camera.

Recomand ca, in timpul iernii, nivelul de umiditate a aerului in interior sa fie de 30 pana la 40%. Aerul rece de iarna detine mai putina umezeala, iar atunci cand este incalzit devine chiar mai uscator, fapt ce poate provoca mancarimi ale pielii uscate, atacuri ale sinusurilor, ochi uscati, etc. Poti ameliora simptomele racelii, alergiilor si astmului prin pastrarea cailor nazale umede, actiune care ajuta de asemenea la accelerarea procesului de vindecare. Umiditatea este esentiala pentru prevenirea sangerarilor la nivelul nasului si a sinusurilor, ajuta la atenuarea intensitatii sunetului pe care il produce sforaiul, calmeaza mancarimile provocate de pielea uscata si buzele crapate, si reduce electricitatea static din aer.

Umidificatoarele acopera, de obicei, o suprafata mai mica decat cea specificata de producatori, de aceea este recomandat sa cumperi un aparat de dimensiuni mai mari decat crezi ca ai nevoie.

Umidificatorul de camera va adauga, cu siguranta, umiditate in aer, dar este posibil sa nu ajungi la nivelul de umiditate pe care ti-l doresti cu un aparat de dimensiuni corecte. Exista mai multi factori care pot afecta nivelul de umiditate atins. In cazul in care folosesti aparatul intr-o anumita camera si lasi usa deschisa, vei descoperi ca umiditatea pe care acesta o adauga aerului se imprastie in restul casei. Viteza cu care aceasta paraseste camera depinde de cat de uscat este aerul in restul casei. Motivul pentru care se intampla acest lucru este faptul ca umiditatea din aer incearca intotdeauna sa se regleze. Aceasta circula de la presiunea ridicata a vaporilor (nivel de umiditate ridicat) spre o presiune scazuta a vaporilor (nivel de umiditate scazut). Prin urmare, in cazul in care camerele invecinate au un nivel de umiditate mai ridicat, umiditatea produsa de aparat va ramane in camera. Cu toate acestea, in cazul in care in restul casei este aer uscat, vei descoperi ca umezeala produsa de umidificatorul de camera va parasi spatiul in care este pus aparatul si va tinde sa egalizeze nivelul din intreaga casa. Asa ca, lasand una deschisa sau inchisa poti influenta modul in care umiditatea este distribuita in casa, dar se asemenea poti mentine si un control al acesteia.

Nivelul de umiditate pe care doresti sa il realizezi trebuie sa varieze in functie de temperatura exterioara. O regula simpla este ca, pe masura ce temperatura de afara scade, asa a trebui sa scada si nivelul de umiditate. Motivul pentru acest lucru este ca, pe masura ce temperatura de afara scade, daca nivelul de umiditate este constant, vei observa formarea condensului pe ferestre.

Apa dura reprezinta o problema pentru umidificatoare si trebuie sa te astepti ca filtrele sa aiba nevoie de schimbare mai des. Pe de alta parte, apa dedurizata poate fi folosita in continuare pentru un umidificator de camera ce se bazeaza pe aer rece, dar nu si pentru unul care foloseste aer cald sau ultrasunete – apa dedurizata provoaca praf alb, ca urmare a sarii utilizate pentru o o trata.

Categories: Uncategorized | No Comments »