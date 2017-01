Dentist Cluj Napoca – Alege un partener de incredere pentru sanatatea ta

Una dintre investitiile foarte importante in domeniul sanatatii dumneavoastra o reprezinta alegerea unui dentist Cluj Napoca bun si de incredere. Vreti sa aveti un zambet impecabil, dar va doriti si un profesionist adevarat care sa va ajute cand apar problemele. Aveti mai jos cateva aspecte foarte importante la care sa fiti atenti pentru a alege un bun stomatolog pentru sanatatea gurii Dvs:

Experienta si specializarea

Verificati daca stomatologul are toate specializarile necesare ca sa acopere procedurile planului de tratament. In mod normal, o clinica stomatologica va acoperi toate specialitatile deoarece utilizeaza mai multi medici cu multa experienta (lucru util si in caz ca vreti sa veniti cu toata familia). Intrebati daca medicul dentist Cluj Napoca a efectuat anterior proceduri asemanatoare, si la ce trebuie sa va asteptati de-a lungul tratamentului efectuat.

Echipamentele utilizate

Echipamentele cu care se lucreaza sunt foarte importante, ele influentand calitatea totala a actului stomatologic, dar si sustinand talentul si stiinta doctorului prin tehnologia de ultima ora.

Materialele folosite

Dezvoltarea tehnologica a materialelor stomatologice ofera performante crescute de la un an la altul. Tratamentul dentar este mai scurt, procedurile sunt tot mai precise, crescand atat aspectul si durabilitatea rezultatului final. Aveti nevoie de un stomatolog atat cu acces la materiale de ultima generatie, dar si cu trainingul necesar si experienta folosirii lor.

Igiena

Sa nu faceti nici un compromis privind igiena si procedurile de sterilizare! Intrebati-l, la modul direct, pe medicul dentist Cluj Napoca despre procedurile si sterilizarea instrumentarului utilizat. In caz ca observati ezitari ori inconfort in a va raspunde, renuntati rapid si indreptati-va atentia spre alt cabinet. Intrebati, spre exemplu, din ce clasa este autoclava care sterilizeaza instrumentele. Clasa B este cea mai buna, clasele N si S fiind de nedorit.

Locatia si accesibilitatea cabinetului

O locatie ideala presupune sa fie ori aproape de casa, ori de serviciu, ori undeva pe drumul dintre cele doua. Verificati daca sunt locuri libere de parcare – nu vreti sa pierdeti mult timp in cautarea unui loc liber, ori sa riscati sa vi se ridice masina daca e parcata incorect; de asemenea verificati si accesibilitatea locatiei cu alte mijloace de transport.

Economia de timp

Cat e necesar sa asteptati – se respecta orele programate? Are clinica ori cabinetul dotarile tehnice necesare economisirii de timp cu drumurile inutile (unitate radiologica, de exemplu, pentru filmele dentare). Exista posibilitatea reprogramarii sedintei de tratament?

Relatiile cu pacientul

Desi suna ca un stereotip, relatia dintre un dentist Cluj Napoca si pacient nu este mai prejos decat celelalte aspecte. Doctorul este calm, amabil, empatic? Va explica rabdator planul cat si optiunile pentru tratament? Va arata alternativele, ce anume este obligatoriu sa se faca si ce anume este optional? O vizita la stomatolog nu trebuie sa fie un stres si un generator de emotii cand personalul medical cat si cel auxiliar este unul amabil si empatic. Aceste lucruri le puteti remarca in calitatea comunicarii cu doctorul inca de la prima consultatie.

Pretul corect

Pretul lucrarii trebuie ca sa fie unul corect, reliefand aspectele calitative ale actului dentar (experienta personalului, materialele si echipamentele folosite, locatia, etc). Insa nu pretul trebuie sa se ia in calcul ca prim criteriu de selectie, intrucat un pret prea mic de obicei ascunde lipsuri deosebite. Feriti-va de promotiile agresive, cu preturi incredibile. Au costuri ascunse care sunt relevate mai tarziu, riscand sa fiti pacalit. Stomatologul trebuie sa va explice de la bun inceput care sunt costurile planului de tratament dar si optiunile de pret, de obicei functie de ce materiale se folosesc. Interesati-va si de posibilitatile optionale de plata (cu cardul bancar, cu ordin de plata etc.) dar si de termenele platilor.

Cereti referinte

In mod normal, se alege un dentist Cluj Napoca recomandat de catre cunostinte, prieteni ori familie. Intrebati-i despre cele prezentate anterior (experienta personalului medical, comunicarea cu pacientii, materialele si echipamentele folosite, pretul lucrarii, locatia cabinetului sau clinicii), nu va multumiti cu o recomandare oarecare. Cautati si pe net sa aveti si pareri despre doctor, dar si despre cabinetul acestuia. Vizitati site-ul clinicii sau cabinetului stomatologic intrucat multe dintre cele ce va intereseaza probabil le veti gasi acolo. O informare buna va poate determina o alegere rapida a unui stomatolog de incredere.

Nu uitati totusi de preventie

Orice preventie este mult mai buna si mai eficienta decat tratamentul. Numai ca prea adesea ignoram acest lucru. Este stomatologul dumneavoastra, dincolo de tratamentul corespunzator, interesat de starea de sanatate a danturii dumneavoastra? Un bun medic va va explica in amanunt ce trebuie sa faceti pentru o buna preventie si intretinere, va va reaminti despre necesitatea verificarilor periodice ca sa va pastrati un zambet impecabil. Asadar, cautati un dentist Cluj Napoca care sa fie un partener de lunga durata al sanatatii dintilor dumneavoastra!

