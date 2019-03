Folosim anvelope de vara ca sa avem drumuri bune

Schimbarea anvelopelor de iarna cu cele de vara sau all seasons este absolut necesara din cauza ca anvelopele auto de iarna au o compozitite chimica a cauciucului care perimite acestora sa ramana moi la temperaturi sub 7 grade celsius astfel incat sa pastreze o buna aderenta pe drum in sezonul rece, atat in viraje cat si la franari de urgenta.

Anvelopele de vara sunt insa astfel fabricate incat cauciucul sa se incalzeasca mai greu sa nu devina prea moi la temperaturi mari si sa se uzeze foarte repede. Astfel aceste anvelope de vara pot rula mii de kilometrii fara intrerupere la temperaturi de peste 30 de grade in aer si o temperatura a asfaltului de peste 60-65 de grade Celsius fara a se deteriora, fara a rezulta deformari sau binecunoscutele galme.

Contrar cauciucurilor de vara cele de iarna se vor deforma rapid in cazul folosirii la temperaturi ridicate, temperaturi de peste 10-11 grade in aer, respectiv 20-23 grade la nivelul asfaltului. Desi deformarile nu sunt intotdeauna vizibile ochiului uman ele pot produce grave defectiuni automobilelor la sistemul de directie, suspensii si chiar la sistemul de franare. Ceea ce este cel mai grav este faptul ca la viteze mai mari, in curbe, anvelopele isi pierd aderenta putand sa rezulte accidente de circulate soldate, nu de putine ori, cu decese.

Desi in Romania exista legea care ii obliga pe conducatorii auto sa foloseasca anvelope de iarna in sezonul rece sfatul nostru este sa nu neglijati deloc sezonul de primavara, vara si toamna cand trebuie folosite in mod corespunzator anvelope de vara sau eventual all seasons.

Pe langa o scadere majora a riscului de a produce un accident in timp va scadea si bugetul necesar echiparii cu anvelope intrucat anvelopele de iarna rezista mai multi ani daca sunt folosite doar iarna, respective cele de vara vor putea fi folosite mai multe sezoane cand nu este rece afara. Desi se gasesc pe piata diverse modele de anvelope all seasons credem ca acestea sunt o solutie de compromis, si avand in vedere ca acest compromis este pentru viata noastra recomandam sa fie folosite doar anvelope de vara respective de iarna, dupa caz.

Va uram “Drum Bun!”