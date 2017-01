Ghid decisiv in cumpararea unei casute pentru copii

Copiilor le place sa aiba propriile lor spatii private, in special cele cu elemente pe care le pot folosi in timp ce joaca un rol. Parintii pot determina care sunt modele cele mai bune in functie de varsta copiilor lor, spatiul disponibil pe care il au pentru instalarea casutei si bugetul lor.

Casuta pentru copii potrivita varstei

Corturile, tunelele si casutele de joaca sunt foarte populare printre copii. Aceste structuri sunt de obicei moi, compacte si facute dintr-o varietate de materiale pentru a pastra lucrurile interesante. Jocul senzorial este foarte important in acest stadiu, si sugarii adora serviciile reflectorizante, cat si pe cele care se simt si suna cat mai diferit intre ele. Din acest motiv, casutele pentru bebelusi au adeseori jucarii atasate sau panouri care scot sunete muzicale.

Pe masura ce bebelusii cresc putin, ei au alte optiuni disponibile. Acestea sunt, in general, mai potrivite pentru un joc de rol sau pentru a se juca impreuna cu prietenii de varsta lor, decat ar fi luminile si sunetele. Casutele de joaca si zidurile de alpinism pentru copii de aceasta varsta sunt de obicei destul de mici pentru a fi folosite in interior sau afara. Cei mai populari producatori pentru casutele de aceasta dimensiune, fac de asemenea si modele pentru prescolari.

Modelele mai mari pentru prescolari sunt de obicei destinate folosirii in exterior. Ele sunt destul de mari sa incapa copii de 3-5 ani in interior, si de regula vin cu echipament de joaca atasat. Nu este neobisnuit sa vezi un set de joaca din lemn, de exemplu, construit ca un fort, cu leagane si tobogan atasat.

Odata ce micutii trec de varsta de 5 ani, cele mai multe casute pentru copii, majoritatea din plastic, nu mai sunt confortabile pentru ei. Parintii pot comanda pachete de joaca facute din lemn construite la fata locului, sau kituri usor de asamblat. Proprietarii indemanatici pot de asemenea sa construiasca propria lor casuta, folosind planurile gasite in revistele de profil sau online. Platformele din copac sunt cele mai comune locuri de joaca pentru copii mai mari. Ele pot fi folosite chiar de adolescenti sau adulti.



Cat spatiu e disponibil?

Nu conteaza cat de perfecta este o casuta pentru copii, daca nu exista spatiu suficient pentru ea. Putina preventie poate evita un atac de cord. Urmatoarele instructiuni te pot ajuta in planurile tale de a adauga o astfel de jucarie la arsenalul micutilor tai:

Masoara spatiul

Parintii sunt in dificultate atunci cand trebuie sa masoare din priviri zona unde va fi instalata casuta copiilor, indiferent ca va fi in interior sau afara. Fii atent la dimensiunile modelului si apoi foloseste cutii de carton sau bete cu snur, pentru a mima dimensiunea. Asta include si zona de siguranta din jurul setului de joaca, daca aceasta este necesara, si ajuta familia sa isi faca o idee preliminara despre cum va arata si cum va fi afectata curtea sau casa dupa aceasta achizitie.

Compara dimensiunile casutei cu marimea lor

Nu e doar o chestiune despre cat de mult spatiu utilizeaza o jucarie. Asigura-te ca spatiul interior si exterior este destul de mare sa incapa copiii care se vor juca in ea. Cati copii se pot juca confortabil in acelasi timp? Vor avea ei posibilitatea sa se ridice in picioare si sa se miste in libertate? Aceasta problema inseamna succesul sau esecul in achizitia unei casute pentru copii.

Cumpararea calitatii potrivite pentru pretul oferit

Casutele de joaca vin intr-o gama de preturi, in functie de calitatea, starea si dimensiunea lor. Calitatea este importanta, deoarece produsele subrede pot duce la leziuni sau se pot distruge dupa doar cateva luni. Stare conteaza de asemenea pentru ca, in timp ce un set de joaca nou ar putea costa sute bune de lei (uneori chiar mii), cumparatorii pot gasi produse folosite, disponibile pentru foarte putini bani. Cu toate acestea, aceste seturi ieftine si utilizate, ar putea necesita demontare si mutare. Parintii trebuie sa ia in considerare foarte serios cat de mult sunt dispusi sa plateasca, pentru a decide daca alegerea potrivita este un set nou sau unul folosit. Setarea bugetului inainte de cumparaturi impiedica parintii sa se lase condusi de entuziasm. De asemenea, acestia ar trebui sa ia serios in considerare cati ani va fi folosit casuta pentru copii aleasa, comparativ cu pretul.

