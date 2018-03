Importanta folosirii unui purificator de apa si a osmozei inverse

Deci, ati auzit destule despre de ce utilizarea unei purificator de apa este importanta in pastrarea sanatatii. Daca sunteti condusi de ideea ca apa d-voastra de la robinet este tratata in instalatia de tratare a apei municipale si, prin urmare, nu necesita mai multa purificare, va inselati. Desi este tratata cu clor, contaminantii raman si in momentul in care ajunge la robinetul d-voastra apa adaposteste mai multi contaminanti si microorganisme. Daca nu curatati rezervorul principal cel putin o data pe saptamana, el devine un teren propice pentru bacterii, virusi, protozoare, etc. Va puteti imagina cu siguranta consecintele daca nu utilizati un purificator avansat de apa. Ei bine, daca utilizati un sistem de purificare a apei conventional este ca si cum nu ati purifica-o deloc. De ce sa asteptati ca bolile din apa sa va atace? Instalati-va un sistem avansat de purificare a apei si incepeti sa duceti o viata sanatoasa!

Utilizarea sistemului de purificare a apei prin osmoza inversa castiga mare impuls in India pentru ca majoritatea regiunilor din tara au un nivel ridicat de TDS (total dissolved solids = solide totale dizolvate) in apa. Sistemul de osmoza inversa este recomandat pentru utilizare in astfel de zone. S-a dovedit prin cercetare ca este cel mai eficient in eliminarea contaminantilor din apa. Exista argumente pro și contra asociate cu fiecare tehnologie de purificare si osmoza inversa nu este o excepție. Dezavantajul principal este ca apa pretioasa se iroseste, dar daca stii cum sa o folositi, sunteti beneficiati dublu.

Membrana semi-permeabila este componenta cheie intr-un sistem de purificare a apei prin osmoza inversa. Fiecare por din membrana este de aproximativ 0,0005 microni ca marime. Si, in general, microorganismele si alti contaminanti sunt mai mari decat dimensiunea mentionata anterior. Marimea bacteriilor este de 0,2 microni pana la 1 micron și cea a unui virusului este 0.02-0.4 microni. Mecanismul implica blocarea particulelor și microorganismelor la fel de mici ca ionii individuali. Ceea ce in cele din urma curge de la robinet cu ajutorul acestui purificator de apa este 100% apa pura si sigura. Vizitati site-ul corporativ al unei marci de renume pentru a obtine sistemul d-voastra preferat de purificare a apei prin osmoza inversa.

