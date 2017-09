Jocurile cu carti au si ele avantajele lor

Daca ne gandim la jocuri cu carti online, putem sa ne dam seama de faptul ca istoria acestora este destul de scurta. Regulile, formele si calitatile cartilor sunt aceleasi cu cele din jocuri cu carti normale. Majoritatea cercetatorilor afirma ca aceste jocuri ar avea originea undeva in China, si aceasta concluzie a aparut datorita faptului ca hartia, a aparut pentru prima data tot in China. La inceputul existentei lor, simbolurile care apareau pe acestea erau din lumea musulmana, si abia mai tarziu acestea au fost inlocuite cu regi, regine si alte personaje de la curtea regala.

Exista jocuri cu carti care au reguli standard, dar exista si jocuri care in functie de regiunea in care se joaca, au reguli diferite. In general, astfel de activitati ne solicita rapiditatea, gandirea pragmatica si spiritul de observatie. Astfel de activitati sunt atractive chiar si pentru copii cei mai mici, care inca nu ar putea sa tina minte regulile, sau nu ar stii ce ar avea de facut. Insa grafica lor, coloristica acestora, atrage privirile oricui. Aici trebuie sa ne folosim logica, si sa nu uitam ca jucam pentru a castiga. De aceea, concentrarea maxima ne va fi de ajutor pentru a-i invinge pe ceilalti participanti.

In mediul online, jocurile cu carti se pare ca sunt printre cele mai apreciate si practicate activitati recreationale. Fie pauza de masa cat de mica, o partida de jocuri cu carti este intotdeauna mai mult decat binevenita. Regulile jocurilor din mediul online sunt in general aceleasi cu regulile jocurilor normale, si avem nevoie doar de mouse, pentru a putea deveni campioni.

In astfel de activitati multi oameni gasesc acel refugiu pe care il cauta intr-o zi agitata, sau acel strop de concurenta, de care de multe ori avem nevoie, pentru a ne trezi la realitate. Ele sunt accesibile oricui, si in functie de varsta jucatorului, poate fi ales si gradul de dificultate al jocului. Nimic mai simplu, nimic mai interesant! Incercati sa jucati macar o partida de jocuri cu carti, si veti vedea cum incet incet, veti deveni dependenti de aceasta “gura de aer”, de care si copii, si adultii, au nevoie. Jocul este o activitate care trebuie sa-si gaseasca loc in agenda fiecarei persoane, deoarece ne ajuta sa ne relaxam si sa petrecem un timp in care ne si distram, dar ne si punem creierul in miscare.

