Punct si de la capat

Daca iubita cu care am stat ceva timp a decis sa ma paraseasca sau eu decid sa o parasesc din varii motive, prefer sa o fac in cele mai civilizate conditii posibile. Fara cearta, fara suferinte, fara tam tam, fara barfe si fara perveristati si parsivitati – pentru ca asa este cel mai frumos. Daca fata a decis sa ma paraseasca, e clar si de la sine inteles de ce a a ales sa faca acest pas, iar daca eu o parasesc e clar si de la sine inteles ca am si eu motivele mele pentru care decid sa o parasesc.

Asa ca dragii mei daca v-a parasit iubitul/a e cazul sa ganditi pozitiv si nu negativ asa cum o fac alte persoane care dupa ce au fost parasite, au inceput cu tot felul de chestii destul de urate: amenintari, batai, depresii, crime, sinucideri etc …

In lume astea sunt asa de multe fete singure si atat de multi baieti singuri asa ca nu e nici un capat de tara daca persoana iubita ne paraseste sau o parasim noi.

