Scurt ghid de cumparare a lenjeriei de pat

Majoritatea consumatorilor sunt constienti de beneficiile unei saltele de calitate, atunci cand este vorba de un somn bun. Dar mult mai putini isi dau seama ca alegerea lor in ce priveste lenjeria de pat poate insemna de multe ori diferenta dintre un somn odihnitor si o noapte agitata. Industria de profil de astazi ofera o serie de optiuni in ce priveste tesaturile, modelele si stilurile. Cu un pic de cunostinte, veti fi capabil sa alegeti doar paturile potrivite pentru clima dumneavoastra, pentru obiceiurile de somn si stilul personal. De asemenea, cu cateva sfaturi utile cu privire la modul de a gasi si cumpara produse pentru pat, cumparatorii vor fi capabili sa gaseasca nu numai produsele pe care le doresc la preturi convenabile, dar, de asemenea, si magazine cu incredere.

Initiere in notiuni de baza pentru lenjerie de pat

Fiecare pat are nevoie de asternuturi de pat de baza: suporturi de saltea, cearsafuri, paturi si perne. Sa adaugati o nota decorativa cu un „fular” sau o cuvertura nu este o idee rea, astfel incat puteti crea o camera mai primitoare si in care sa va simtiti confortabil. Inainte de a cumpara o lenjerie de pat noua, este important sa se cunoasca dimensiunea exacta a saltelei si sa se studieze putin diferitele optiuni disponibile astfel incat cumparatorii sa poata alege elementele cele mai potrivite pentru nevoile lor.

Dimensiunile saltelei

Saltelele vin in sase dimensiuni comune, iar lenjeria de pat este de dimensiuni si etichetata in conformitate cu dimensiunea saltelei. Daca dimensiunea saltelei este necunoscuta, gasiti o ruleta si verificati carui tip de pat ii corespund aceste masuratori: „twin”, full-size, „queen-size” si „king-size”.

O alta masurare importanta este grosimea saltelei. In timp ce latimea si lungimea fiecarei categorii de marime a saltelei au variatii mici, grosimea saltelei poate varia de la mai putin de 10 cm pana la peste 40 de cm. Mai ales atunci cand faceti cumparaturi pentru suporturile de saltea si cearsafuri-„fusta”, va trebui sa stiti cat de groasa este salteaua de acasa.

Suportul de saltea

Un suport de saltea sau o cuvertura pot fi plasate pe un pat pentru a proteja salteaua de scurgeri si pete, pentru a imbunatati confortul, si pentru a obtine un somn de o calitate mai buna. Un suport de saltea se potriveste direct pe o saltea, ca un cearsaf, dar are un strat de umplutura pentru a proteja salteaua si pentru oferi un sprijin suplimentar. Suporturile de saltea realizate cu materiale hipoalergenice ofera un grad de protectie la alergie, deoarece acestea creeaza o bariera impotriva acarienilor si a bacteriilor. Suporturile de saltea sau de protectie sunt, in general, realizate din bumbac, lana, latex, spuma cu memorie, sau puf de gasca ori pene.

Cearsafuri

Lenjeria de pat de inalta calitate poate dura pana la 15 ani. Daca sunt necesare cearsafuri „king-size”, „queen-size”, sau de dimensiuni „twin”, inainte de cumparare uitati-va la adancimea buzunarului, la numarul de fire si la tesatura.

Atunci cand faceti cumparaturi pentru cearsafuri, tineti cont de faptul ca profunzimea buzunarului se refera la grosimea saltelei pe care cearsaful se va potrivi cel mai bine. Pentru a gasi adancimea de buzunar, masurati de la cel mai inalt punct de pe saltea, inclusiv salteaua si lenjeria de pat, orice suplimentare care poate fi introdusa in cearsaf, la marginea de jos a saltelei. Cearsafurile ar trebui sa aiba, de asemenea, elastic pe tot perimetrul. Cearsafurile cu elastic doar la cap si picioare au mai multe sanse de a aluneca de pe pat.

Numarul de fire pe cm patrat determina calitatea unui cearsaf. In general, cearsafurile din gama cu numar de fire de la 300 in sus sunt durabile si lucioase, si folosesc un material moale, care devine mai moale in timp. Ele sunt, de asemenea, mai putin predispuse la contractie decat cele cu numar mai mic de fire – din gama de 80 sau de 120. Cearsafurile cu numarul de fire mai mic, desi mai putin costisitoare, se simt a fi mai dure si sunt mai susceptibile de uzura rapida.

Fiecare material utilizat in mod obisnuit pentru a face cearsafuri are propriile sale avantaje. Unele cearsafuri vor dura ani de zile, dar pot necesita o investitie destul de costisitoare. Atunci cand decideti ce tip de material se va potrivi nevoii dumneavoastra, ar trebui sa luati in considerare bugetul alocat pentru lenjeria de pat, precum si daca doriti sa va bucurati de o moliciune matasoasa sau preferati confortul bumbacului.

