Scurt ghid de cumparare a unei liste de corespondenta pentru afaceri

Nu delegati

Am primit multe cereri de la receptioneri, ucenici sau alte persoane care nu au calificare pentru a fi surse de date de marketing. Cel putin persoana care este sursa listei de corespondenta ar trebui sa aiba o intelegere in profunzime a obiectivelor campaniei de marketing si publicul-tinta. In experienta noastra, delegarea de cumparare de date, de obicei, se termina cu deciziile care sunt luate doar asupra pretului.

Daca vreti sa mergeti pe acest drum, puteti cumpara doar o lista ieftina de pe eBay si arunca bugetul dumneavoastra si, posibil, buna reputatie a firmei, pe apa Sambetei. Chiar proprietarul afacerii nu are intotdeauna cunostinte foarte aprofundate in nuantele de date de marketing. Calea cea mai sigura este de a obtine o consiliere impartiala a unui expert inainte de a vorbi cu reprezentantii de vanzari de baze de date.

Nu credeti in publicitatea exagerata

Toti proprietarii de baze de date va vor spune ca datele lor sunt cele mai bune si ca sunt unice pe piata. Adevarul este ca este ca tot ce iese pe gura lor este doar aerul cald… Cand vorbiti cu o companie de care are o lista de corespondenta, o baza de date, nu vorbiti cu experti in date, ci vorbiti cu un agent de vanzari platit sa-ti spuna lucruri bune despre baza lor de date, despre datele lor din lista de corespondenta. Astfel incat sa luati sub beneficiu de inventar ceea ce spune agentul de vanzari si sa puneti intrebarile corecte, astfel incat sa puteti compara diferitele liste care sunt disponibile.

Nu puneti intrebari stupide

„Cat de bune sunt datele dumneavoastra?” Ati putea crede ca aceasta este o intrebare buna si, desigur, este una pe care multi oameni o pun, dar ce te asteapta ca raspuns venit inapoi? Va garantez ca toate au ca raspuns ceva ce va va oferi o tirada ante-pregatita si din nou te lasa fara nici o informatie concreta care sa te poata ajuta in alegerea unei liste adecvate cu scopurile pe care vi le-ati propus.

Intrebarile pe care trebuie sa le puneti sunt despre garantiile care ar trebui sa acopere produsul, intrebari despre legalitatea sa si integritatea bazei de date, optiuni in ceea ce priveste mecanismele si sursele, mostre, copii de siguranta si multe altele. Un broker bun va cere aceste intrebari pentru tine.

