Securitatea casei – o problema cotidiana

Calatorii frecvente departe de casa

Cei care calatoresc frecvent in scopuri de afaceri sau de placere, ar putea avea nevoie sa considere automatizarea la domiciliu ca parte a sistemului lor de securitate. Exceptand cazul in care platesti un ingrijitor cu o suma substantiala, pentru a ajusta luminile in casa ta in mod frecvent pe durata zilei, casa ta poate fi o tinta pentru hoti. Oricum, un sistem automat iti permite sa controlezi setarile interne in casa ta la notificari de moment. Prin laptopul sau smartphone-ul tau, poti rapid aprinde luminile sau sa le stingi prin casa, sau chiar sa ajustezi termostatul pentru animalele de companie care ar putea sta acasa in absenta ta. Poti avea optiunea de a aprinde televizorul noaptea, acest lucru fiind dovedit ca tine spargatorii departe facandu-i sa creada ca e cineva in casa, ne informeaza profesionistii magazinului online Zonalert.ro.

Forme diverse de monitorizare a casei

Aproape fiecare sistem de securitate a casei include monitorizarea 24/7, ceea ce inseamna ca societatea de monitorizare este contactata atunci cand alarma este declansata. Modul de comunicare cu compania este o decizie importanta, si exista trei optiuni majore pentru tine din care sa alegi. Cand alarma este declansata pentru monoxid de carbon, intrusi, fum sau orice altceva, compania de monitorizare te poate suna direct pe linia de telefonie destinata din casa. Chiar daca linia de telefonie fixa poate fi o metoda eficienta, multi proprietari din ziua de astazi prefera telefoanele mobile. Vei primi un apel cand alarma este declansata si daca nu se primeste un raspuns, sau tu confirmi declansarea alarmei, politia, pompierii sau agentia necesara va primi un apel. A treia si ultima optiune este monitorizarea broadband, care este cea mai rapida si mai putin scumpa. In final, cea mai buna metoda de a monitoriza sistemul de securitate al casei tale, va depinde de metoda ta preferata de comunicare. Daca te increzi in smartphone-ul tau in mod regulat si il tii cu tine tot timpul, atunci probabil asta va fi cea mai buna metoda.

Camerele video ca parte a sistemului de supraveghere

In cele din urma, proprietarii de case ar trebui sa decida daca doresc sa aiba o camera pentru supraveghere video in diferite puncte ale case incluse in sistemele lor de securitate a casei. Daca ai copii singuri acasa, bone pentru copii sau alt personal, s-ar putea sa vrei camere de securitate pentru a fi ochii tai cand nu poti fi fizic in casa. Camerele de securitate pot fi o metoda eficienta de a identifica infractorii, grabind procesul de gasire al faptasului dupa o infractiune. Acestea pot fi folosite si ca mijloc de intimidare, in special daca sunt instalate la vedere in afara casei.

Cu atat de multe optiuni diferite pentru sistemele de securitate, este important sa te gandesti la numerosii factori implicati. Sistemele cu fir versus cele fara fir, adaugarea camerelor de securitate, faptul ca detii o casa ori o inchiriezi, cum iti vei monitoriza sistemul, si chiar pretul total, toate acestea sunt optiuni ce pot influenta achizitia finala.

