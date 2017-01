Servicii foto video de calitate pentru amintiri de neuitat

Odata ce v-ati micsorat lista la doua sau trei firme ce ofera servicii foto video, intalniti-va cu fiecare in persoana (sau prin apel video daca circumstantele sunt de asa natura) pentru a vedea daca va simtiti confortabil in jurul lor. Nu putem cuprinde in cuvinte cat este de important acest lucru – aproape la fel de important ca deprinderile din spatele camerei.

Va veti petrece intreaga zi a nuntii dumneavoastra cu aceasta persoana si daca va intelegeti bine, nu doar ca ca va veti bucura mai mult, dar vor fi facute de asemenea fotografii mai bune. Lasand deoparte instinctul dumneavoastra propriu, puneti aceste intrebari inainte sa va hotarati asupra unor servicii foto video (din moment ce sunt putin cam inceti in a raspunde, trimiteti-le pe cateva prin email cand decideti cu cine doriti sa va intalniti):

In ce stil(uri) sunteti specializat?

Cei mai multi cameramani si fotografi folosesc o mare multitudine de stiluri , dar veti dori sa va asigurati ca sunt experimentati in stilul care va place dumneavoastra. Nu ii veti cere lui Monet sa va picteze un tablou in stil Picasso, nu-i asa? Alegand un stil pe care fotografului ii place sa il foloseasca cel mai mult (si in care are cea mai mare experienta sa pozeze) veti avea cele mai bune rezultate.

Pozele vor fi retusate si culoarea le va fi pusa in echilibru? Acest lucru este facut inainte sa vad originalele?

Acestea sunt tehnicile pe care revistele le folosesc pentru a-si face paginile sa arate perfect. Unii fotografi va vor slefui toate fotografiile, in timp ce altii va vor arata originalele neatinse si isi vor folosi magia doar asupra imaginilor pe care le comandati dumneavoastra.

Cate nunti ati filmat / pozat si cate aveti pe an? De asemenea, care este partea dumneavoastra preferata dintr-o zi de nunta si perioada din an in care sa lucrati?

Aveti doar o singura sansa de a realiza filme si fotografii de nunta minunate, asa ca veti dori sa angajati pe cineva care stie cum sa faca acele capturi de imagini sub presiune (adica cineva care traieste din acest servici, nu vechiul dumneavoastra coleg de camera care face si el poze ca si hobby).

Faceti video si fotografii atat digital cat si cu film?

In timp ce clipurile si imaginile digitale sunt mai obisnuite in ziua de astazi, cele cu film au avut o cadere in ultima perioada. Daca doriti ce e mai bun, asigurati-va ca firma de servicii foto video aleasa are experienta corespunzatoare si deprinderile necesare pentru a executa acest format de scoala-veche.

Daca sunteti obsedat de calitatea de vis a filmului, mergeti pe mana unui profesionist in acest domeniu. Pe langa intrebarea a cate nunti au pozat in total, informati-i despre cate imagini doriti sa fie in film.

Daca filmati si pozati pe film, pozati de obicei atat color cat si alb-negru? Daca le veti face pe amandoua, ce procentaj din fiecare recomandati?

In ziua de azi, multe firme de servicii foto video vor face un mix atat al celor color cat si alb-negru. Va veti face o idee despre stilul lor si despre cum ar putea arata albumul dumneavoastra intreband ce balanta folosesc de obicei intre cele doua.

Ce este inclus mai exact in pachetele dumneavoastra?

Cand comparati taxele, verificati daca in pret intra costurile lor in functie de vreme, albumele si dovezile, precum si cererile suplimentare – precum pozele de logodna. Cu totii pot pretinde preturi cu diferente semnificative. Nu este neaparat un lucru rau daca, sa spunem, albumul nu va este inclus – puteti face oricand acest lucru singur sau sa cumparati unul ca la carte – dar vreti sa va asigurati ca faceti comparatii potrivite pentru a ajunge la cel mai buna valoare.

Cate ore de acoperire primim? Care este costul pentru timpul suplimentar?

Daca timpul suplimentar va va costa foarte mult, veti putea planui orele lor corespunzator. Pentru inceput, daca aveti sase ore de acoperire, dar firma va cere o taxa uriasa pentru timpul depasit, ati putea alege ca ei sa plece dupa ce taiati tortul, decat dupa ultimul dans. Sau, ati putea opta pentru un pachet de servicii foto video mai lung pentru a plati putin mai mult de dinainte, si pentru a evita taxa mai mare per ora din timpul suplimentar de mai tarziu.

