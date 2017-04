Sfaturi de conducere pentru cei care abia au terminat scoala de soferi

Ati urmat o scoala de soferi, ati invatat sa conduceti, v-ati pus cu burta pe carte si ati invatat si legislatia. In cele din urma, a venit ziua examenului auto, dar fiind bine pregatit, l-ati trecut fara probleme. Felicitari – Ati devenit sofer cu acte in regula! Aveti grija insa, pentru ca lectiile in domeniul condusului nu se termina o data cu absolvirea scolii de soferi. Acum sunteti incepator, si aveti o multime de lucruri de invatat fara instructor langa dumneavoastra. Mai jos v-am pregatit cateva sfaturi care sa va ajute sa conduceti cat mai in siguranta:

1. In fiecare zi, inainte de a incepe:

Dati o tura in jurul masinii pentru o scurta verificare;

Asigurati-va ca toate geamurile masinii sunt curate;

Verificati nivelul din rezervor al lichidului de parbriz, aveti grija sa fie mereu plin;

Cand va asezati in scaunul soferului, verificati pozitia scaunului si a oglinzilor.

2. Pe ploaie adaptati viteza, folositi stergatoarele si pastrati o distanta cat mai mare fata de vehiculele din fata voastra. O masina n-ar trebui sa fie mai aproape de doua secunde fata de masina din fata. E recomandat chiar sa mariti aceasta distanta la trei secunde sau mai mult, fiecare secunda in plus va da mai mult timp de reactie, conform celor de la Scoli-soferi.net.

3. Din ce in ce mai multe T.I.R.-uri circula pe autostrazile din ziua de astazi. La intersectii, nu depasiti prin partea dreapta un TIR pentru a vira dreapta.

4. PASI pentru DEPASIRE:

Sa aveti o fereastra de minim 5 secunde pentru manevra;

Semnalizati intentia;

Asigurati-va calea, daca este sigur, liber si legal;

Luati decizia depasirii si accelerati;

Pe timp de noapte schimbati faza scurta cu faza lunga pentru a evita orbirea soferului pe care il depasiti;

Reveniti pe banda doar dupa ce vedeti in totalitate partea din fata masinii depasite in oglinzi.

5. Informati-va despre conditiile de drum si manevrati usor volanul, franarea si acceleratia.

6. In cazul unui derapaj:

Luati piciorul de pe acceleratie si frana;

Luati piciorul de pe ambreiaj la un vehicul cu o cutie automata- Virati catre directia in care se deplaseaza masina;

Luati o decizie rapida catre directia in care vreti sa mergeti;

Scoateti din viteza pe neutru la o masina cu o cutie automata.

7. Uitati-va pe drum dupa posibile obstacole. Asigurati-va ca ceilalti participanti la trafic va vad in orice situatie. Fiti pregatiti pentru un condus defensiv cand ceilalti soferi fac erori.

8. Intotdeauna conduceti incet cand dati cu spatele

9. Intotdeauna puneti centura de siguranta. Nu tineti un copil in brate, acesta trebuie asigurat corespunzator , in siguranta, pe locul din spate.

10. Pe timp de noapte, la intalnirea farurilor din sens opus, priviti in fata si in sus, putin spre dreapta. Schimbati pe faza scurta daca sunteti la mai putin de 150 m fata de un vehicul care circula din sens opus, sau 60 m cand va apropiati de un vehicul care circula in aceeasi directie. Pe drumurile de tara reduceti luminile cand va apropiati de o curba sau urcati o panta.

11. Franarea:

Pe suprafete umede sau inghetate franati gradual;

Franati INAINTE de viraje.

12. Cititi si aplicati instructiunile din manualul de mentenanta al masinii.

13. Intotdeauna informati-va despre mediul ce inconjoara masina, asta incluzand motocicletele, bicicletele, skateboard-uri, pietoni etc.

14. Cand conduceti pe autostrada pastrati intotdeauna un SPATIU generos in jurul masinii.



15. Nu conduceti niciodata in unghiul mort al altui sofer. Asigurati-va privind peste umar ca cineva sa nu conduca in unghiul dumneavoastra mort.

16. NICIODATA:

Nu conduceti obositi;

Dupa ce ati consumat alcool;

Dupa ce v-au fost administrate medicamente care va afecteaza reflexele.

17. Fiti vigilenti si verificati tot timpul oglinzile retrovizoare.

