Start in afacerea de reparatii PC-uri – Se merita?

Malware, virusi, si temutul ecran albastru – acestea ameninta tot mai multi proprietari de computere care au cunostinte suficiente pentru a-si folosi dispozitivele, dar nu si pentru a le putea repara atunci cand ceva nu merge bine. Daca aveti cunostinte si experienta in mentenanta si functionarea calculatoarelor, puteti incepe o afacere de reparatii de calculatoare rapid si la preturi accesibile.

Tehnicienii de reparare a calculatoarelor au fost platiti in medie cu putin peste 30 lei pe ora in 2017 – si asta daca au lucrat in magazinele de reparatii. Puteti obtine cu usurinta o suma echivalenta la domiciliu, si chiar sa obtineti un pic mai mult daca sunteti dispus sa ridicati si sa livrati laptopul sau PC-ul direct la domiciliul clientului. Insa cresterea afacerii la un program de munca cu norma intreaga necesita foarte mult efort, si de aceea multi incepatori pornesc o astfel de afacere cu business-uri part-time sau cu fractiuni de norma.

Avantajele



Daca aveti cunostintele necesare, trebuie sa stiti ca exista multe avantaje in a incepe o afacere de reparatii de calculatoare, printre acestea numarandu-se:

Este un serviciu stabil, in cerere. Calculatoarele personale nu merg nicaieri. Oamenii de toate varstele si toate nivelele au computere pe care se bazeaza pentru divertisment, operatii bancare, social media si altele. Din pacate, exista de asemenea o amenintare constanta din partea virusilor si a altor probleme, in special pentru cei care folosesc computerul pentru a naviga online. Acest lucru creeaza un aflux constant de clienti.

Program flexibil. Puteti lucra la timpul potrivit. In timp insa, va trebui sa va adaptati programul pentru a satisface nevoile clientilor Daca efectuati reparatii la domiciliu, nimic nu va opreste sa va incepeti activitatea la 3 dimineata, daca acesta este momentul cand va atingeti potentialul maxim.

Puteti incepe cu jumatate de norma. Repararea calculatoarelor poate fi initiata concomitent cu participarea la un loc de munca traditional sau cu indeplinirea altor obligatii.

Spatiul de lucru nu este atat de important, in special daca lucrati din casa dumneavoastra. In schimb veti dori sa va asigurati ca aveti software gratuit sau cu costuri reduse – pentru diagnosticare, si ca sunteti asigurat pentru eventualele pagube provocate clientilor.

Dezavantajele



Desi exista multe avantaje pentru a incepe un serviciu de reparatii PC la domiciliu, exista si cateva dezavantaje, cum ar fi:

Atragerea clientilor poate fi o provocare la inceput, indiferent daca veti contacta clientii potentiali, va veti demonstra abilitatile la targurile de tehnologie sau daca veti oferi fluturasi la intreprinderi mici si resedinte. Asteptati-va sa aveti mai mult succes cu proprietarii casnici decat in incercarile de a lucra cu diverse companii. Este posibil ca acestia sa nu plateasca la fel de mult, dar de obicei nu ezita sa angajeze pe cineva care nu este afiliat la o companie – deoarece ei doresc rezolvarea rapida si competenta a problemelor legate de computerul pe care il detin.

Concurenta de la trusturi mari poate fi rigida, mai ales la inceput. Noul dumneavoastra job va necesita marketing frecvent si continuu, dar puteti construi recomandari puternice in timp ca urmare a recomandarilor clientilor deja existenti sau care au fost multumiti de serviciile dumneavoastra.

Reparatiile mai elaborate si complicate vor necesita o investitie in instrumente, hardware, software si consumabile. Insa puteti subcontracta aceasta activitate si puteti acoperi costurile suplimentare cerand un tarif mai ridicat.

Reducerea cererii. In functie de problema calculatorului personal, unii oameni opteaza pentru a cumpara unul nou in loc sa-l repare pe cel vechi. O modalitate de a exploata aceasta tendinta este de a oferi si configuratii pentru noile calculatoare, salvarea datelor de pe computerul vechi si transferarea acestora pe computerul nou achizitionat.

Categories: Afaceri | No Comments »