Telefoanele mobile – Tot mai dificil de reparat?

Cand ecranul telefonului dumneavoastra se sparge sau cand camera/bateria acestuia cedeaza, va ganditi sa-l reparati? Sau cautati sa achizitionati unul nou? Daca repararea unui telefon este foarte complicata sau pur si simplu nu merita, s-ar putea sa aveti perfecta dreptate – cel putin in cazul anumitor modele de telefoane.

De ce un telefon poate fi greu de reparat?

Anumite dispozitive sunt construite intr-o maniera ce le face greu de reparat chiar si de catre tehnicienii profesionisti – acest lucru scurteaza durata de viata a telefoanelor transformandu-le in scurt timp in deseuri electronice inutilizabile. Cu ceva timp in urma, atunci cand un obiect se strica ati fi spus – “Trebuie sa repar asta!”. Astazi suntem tentati tot mai des sa spunem “Imi trebuie un telefon nou!”.

ReparatiiTelefoane.ro ne prezinta in continuare cateva motive pentru care telefoanele pot fi dificil de reparat:

Producatorii nu mai realizeaza piese de schimb pentru modelul respectiv.

Ecrane dificil de indepartat – inlocuirea acestora devine foarte costisitoare datorita muncii dificile si timpului necesar manoperei.

Baterii greu de inlocuit.

Necesitatea folosirii unor unelte speciale (surubelnite non standard) sau folosirea unor adezivi ce impiedica inlaturarea componentelor.

Lipsa manualelor tehnice.

Reparati-va singuri telefonul.

Exista numeroase informatii si resurse online care va arata cum sa va reparati singuri telefonul. Daca va ganditi sa va reparati singuri telefonul luati in considerare faptul ca este posibil sa ii produceti avarii suplimentare si sa va pierdeti certificatul de garantie. Producatorii de telefoane mobile nu spun neaparat ca o reparatie efectuata de un tert va duce la pierderea garantiei, insa deplasarea componentelor interne atunci cand schimbati o baterie sau un ecran nu le va fi cu siguranta pe plac.