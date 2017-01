Tipuri de seifuri – Informeaza-te ca sa stii ce sa cumperi

Investirea intr-unul sau mai multe seifuri pentru casa ta este foarte importanta daca detii bijuterii scumpe, monede rare, documente importante sau alte obiecte greu de inlocuit. Cum iti dai seama daca ai nevoie de un astfel de produs? Ei bine, compune o lista a tuturor obiectelor de valoare pe care le ai. Nu uita sa incluzi in aceasta lista bijuterii, ceasuri, bani, amintiri de familie, tacamuri din argint, monede sau alte colectii valoroase, titluri de valoare, documente, aparate de fotografiat, si nu in ultimul rand, arme. Acum ca ai acesta lista, pune alaturi pretul fiecaruia si cat de greu ar fi de inlocuit. Preturile sunt variate, iar cu cat suma obiectelor tale de valoare este mai mare, cu atat mai mare este suma pe care ar trebui sa o investesti intr-un astfel de produs.

Odata ce te-ai decis ca vrei sa cumperi, de unde il poti cumpara si ce optiuni ar trebui acesta ca includa? Majoritatea celor care vor sa faca aceasta achizitie apeleaza la un lacatus sau la un magazine de aprovizionare pentru birouri. In aceste locuri vei gasi, de obicei, seifuri pentru perete sau podea, si, desi arata robuste si potrivite, acestea nu sunt intodeauna cele mai potrivite pentru protejarea bunurilor tale.

Sa ne gandim putin la modelele pentru perete: acestea sunt cutii mici, din metal, cu o usa robusta si sistem de deschidere / inchidere bazat pe o combinatie de numere. Ele pot fi foarte bune in cazul in care peretii sau podelele in care sunt montate sunt solide. Din nefericite, cele mai multe dintre noile cladiri rezidentiale sunt construite in interior din materiale fragile, ce nu sunt foarte rezistente. Ar fi destul de simplu pentru un hot sa intre in casa ta, pur si simplu sa taie peretele din jurul sefului, sa il ia si sa incerce sa il deschida in confortul ascunzatorii lui. Producatorii recomanda de multe ori instalarea in podea, insa acest lucru poate da multe batai de cap avand in vedere ca va trebui sa tai in betonul solid din care este facuta fundatia.

Inainte de a te decide cu privire la orice seif, cel mai bine este sa faci o mica cercetare de piata. Uita-te pe Internet la multitudinea de magazine ce au in oferta lor de vanzare modele variate. Care sunt cateva caracteristici mai importante care ar trebui sa ne intereseze? Pereti grosi si o constructie solida sunt unele dintre cele mai importante specificatii. In mod ideal, ar trebui sa fie indeajuns de greu incat sa nu poata fi manevrat de catre o singura persoana. Evident, peretii din otel si usa trebuie sa fie suficient de duri incat sa reziste actiunii unei rangi sau a unui bormasini electrice.

Exista un sistem de clasificare bazat pe greutatea, grosimea si duritatea otelului, dar mai sunt luate in considerare si alte specificatii de constructie. Clasificarea de siguranta pe care o primeste fiecare seif se acorda dupa ce un laborator independent a actionat asupra acestuia folosind diverse instrumente.

Clasificarile pe care le poate primi un seif sunt TL -15, TL -30, TRTL-30 si TRTL-60. “TL” inseamna ca acesta a rezistat la actiunile asupra lui cu instrumente de mana si electrice comune. “TRTL” inseamna ca acesta a rezistat actiunii atat a instrumentele comune, dar si actiunii focului. Numarul de dupa cratima indica durata de timp in minute pentru care a rezistat atacurilor.

Retine ca un seif poate fi mai mult decat un sistem de protectie anti-furt, acesta poate fi folosit pentru a proteja documentele si alte bunuri de actiunea focului. Poate ca acest lucru nu ti se pare important daca stai intr-o zona urbana, insa daca locuinta ta se afla intr-o zona care se acceseaza greu de catre masina pompierilor, achizitionarea unor seifuri anti-foc reprezinta o investitie importanta pentru protejarea obiectelor tale de valoare.

Categories: Casa si gradina | 2 Comments »