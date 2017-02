Toboganele – Instrumente eficiente pentru dezvoltarea sanatoasa a copiilor

Copiii sunt captivati de experiente ce forteaza limitele distractiei. Un tobogan la locul de joaca este printre cele mai invigorante optiuni pe care le pot avea, iar alegerea produsului potrivit poate asigura siguranta celor mici ce folosesc echipamentul din zona respectiva. Toboganele pot transforma terenul de joaca intr-unul distractiv si pot oferi o gramada de distractie. In continuare evaluam diferitele beneficii ale acestor jucarii pentru a-ti oferi o informatie valoroasa ce te va ajuta sa faci urmatoarea achizitie pentru zona ta de joaca mult mai usoara.

Imbunatatirea aptitudinilor fizice

Echipamentele de joaca ii tin pe cei mici in miscare in timp ce se distreaza. Toboganele furnizeaza exercitii de catarare pentru membrele inferioare; barele exerseaza urmezii si bratele; structurile de tip jungle gym fortifica bratele, picioarele si umerii; toate echipamentele impreuna incurajeaza tinerii sa treaca de la unul la altul, oferind o doza sanatoasa de cardio – exercitii benefice pentru inima.

Consolidarea echilibrului si coordonarii



Atunci cand se urca pe tobogane, apoi se pozitioneaza si se lanseaza in alunecare, copilul dezvolta competente valoroase de echilibru si coordonare. In plus, ajuta copiii la construirea orientarii in spatiu, deoarece trebuie sa judece cand este timpul oportun sa puna picioarele pe pamant cand au ajuns la capatul toboganului.

Avantaje intelectuale



Toboganele ajuta la formarea mintii copiilor, deoarece ei fac descoperiri despre lumea inconjuratoare prin intermediul activitatilor motorii si a experientelor senzoriale, potrivit unui studiu recent. Dezvoltarea creierului in primii sase ani de viata este deosebit de importanta, si deorece cei mici isi exercita atat abilitatile motorii cat si senzoriale prin folosirea echipamentelor de joaca, ei creeaza din ce in ce mai multe conexiuni neuronale.

Imbunatatirea sistemului imunitar



Cele mai multe forme de bacterii nu sunt daunatoare pentru oameni, si pot chiar ajuta la promovarea sistemului imunitar al unei persoane. Cateva rapoarte au indicat ca expunerea regulata la noroi, mizerie, si alte substante neplacute in timpul anilor copilariei poate avea de fapt un efect profund asupra sistemului imunitar pe toata viata.

Beneficii sociale



Copiii mici invata sa astepte sa le vina randul si sa puna in practica auto-controlul, pregatindu-se si asteptand; ei pot fi atenti unul la celalalt pe fiecare echipament, si vor fi capabili sa comunice cu alti copii de pe platforme, poduri sau rampe ale structurilor din zona de joaca.

Beneficii din timpul verii

Intr-o zi torida de vara, da drumul la furtun si arunca apa curata peste tobogan. La capat plaseaza o jucarie Slip ‘n Slide pe care cei mici sa coboare. O piscina gonflabila poate oferi o aterizare amortizata de asemenea. Un model cu apa poate transforma orice curte intr-un parc acvatic in cateva minute. Apa curgand va calma fierbinteala metalului sau plasticului incins, ajustand temperatura catre un grad acceptabil, si va fi mai usor de folosit furtunul de gradina pentru una sau doua ore decat sa insotesti copiii la parcul local de distractie pentru o intreaga zi.

