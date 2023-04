3 Motive sa luati in calcul cumpararea de produse second hand

1. Economisiti bani

Unul dintre cele mai evidente si binecunoscute beneficii ale achizitionarii la mana a doua este economia de bani. De multe ori puteti gasi bunuri second-hand cu pana la 50% mai ieftine decat ati putea sa cumparati noi.

Fie ca va pregatiti sa cumparati haine, mobilier, instrumente muzicale sau orice altceva, veti putea gasi articole de calitate la preturi mai mici decat daca le-ati cumpara noi. De asemenea, puteti gasi imbracaminte, pantofi, posete si multe altele pentru doar o fractiune din costul unui produs nou. Cine nu vrea sa gaseasca haine de designer la reducere?

2. Ajutorarea mediului si conservarea resurselor naturale

Cand va ganditi la resursele necesare pentru a crea noi produse, nu este vorba doar de forta de munca si de materiale. Energie si resurse naturale sunt totodata implicate si in crearea ambalajului care insoteste de obicei noul produs. Fiecare produs care este fabricat este responsabil pentru un anumit nivel de epuizare a resurselor naturale, aminteste platforma www.mobila-second-hand.ro. Fie ca este vorba despre petrolul, exploatarea metalelor, taierea padurilor, cultivarea bumbacului sau pomparea apei. De exemplu, stiati ca este nevoie in medie de aproape 7000 de litri de apa pentru a face o pereche de blugi?

Nu numai ca cumpararea de articole second hand reduce numarul de resurse naturale utilizate, dar reduce si cantitatea de energie utilizata, precum si poluarea care este emisa. Lucruri precum pesticidele, arderea combustibilului in camioanele care transporta articolele, substantele chimice toxice si emisiile de carbon. De exemplu, cand vine vorba de textile si imbracaminte, aproximativ 50% din aportul de energie pentru industria textila se pierde la fata locului. Iar fabricarea de mobilier nou genereaza de 100 de ori mai multe gaze cu efect de sera decat refinisarea.

Cumpararea de bunuri second-hand inseamna ca energia si resursele naturale care au intrat in crearea acestor bunuri au fost deja folosite. Deci, nu creati o cerere pentru articole noi care necesita energie suplimentara, sau epuizeaza si mai multe resurse naturale.

Nu in ultimul rand, atunci cand cumparati de exemplu piese de la un depozit de mobila sh Botosani, le dati acelor articole o a doua viata, si le salvati de a fi aruncate. Prea des oamenii se gandesc la reducerea deseurilor si la reciclare in ceea ce priveste sticlele, cutiile si materialele plastice, atunci cand realitatea este ca dulapurile noastre si alte articole de uz casnic contribuie in mod semnificativ la ceea ce ajunge la gunoi.

3. Fara ambalaj

Ati cumparat vreodata ceva nou, doar pentru a-l duce acasa si a incerca sa il deschideti, dar exista atat de mult plastic in care este impachetat? Sau poate ati comandat ceva nou online, si intre carton, plasticul si polistirenul folosit la ambalare este dificil sa gasiti articolul pe care l-ati achizitionat? Produsele noi au de obicei un ambalaj asociat cu ele, si nu tot materialul folosit la ambalare este reciclabil.

Un avantaj al achizitionarii de bunuri second-hand este ca nu veti primi nimic din aceste deseuri sau materiale. Articolele pe care le cumparati folosite nu vor veni cu toate ambalajele inutile care, de obicei, sunt aruncate la gunoi in minutul doi dupa deschidere.