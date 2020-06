4 sfaturi pentru alegerea unui serviciu de tractari

Atunci cand porniti in urmatoarea calatorie, este important sa aveti la dumneavoastra numarul de telefon al unei firme bune de tractari. Astfel, daca masina dumneavoastra se defecteaza la marginea drumului, puteti pur si simplu sa sunati la firma de tractari in loc sa asteptati ca cineva sa se opreasca sa va ajute, lucru care ar putea dura mult daca sunteti oprit pe o autostrada pustie. Iata cateva sfaturi pentru alegerea serviciului de tractari potrivit pentru urmatoarea situatie in care aveti probleme cu masina.

Alegeti un serviciu 24/7

Alegeti un serviciu care va poate veni in ajutor in orice moment al zilei sau al noptii, in orice zi a saptamanii. Puteti face acest lucru pe site-ul Tractari-uto.info.Acest lucru va permite sa stati linistit la gandul ca, daca masina dumneavoastra se strica pe autostrada la 2 noaptea, atunci masina dumneavoastra poate fi tractata in siguranta catre un atelier de reparatii, fara ca dumneavoastra sa trebuiasca sa va petreceti noaptea pe drum.

Intrebati despre serviciile suplimentare

In cazul unui incident in trafic, s-ar putea sa nu fie nevoie sa mergeti la un atelier de reparatii. S-ar putea doar sa aveti nevoie de curent sau sa aveti o pana de cauciuc. Unele companii de tractare ofera aceste servicii suplimentare. Interesati-va cu privire la asistenta rutiera oferita inainte de a decide pe ce companie va bazati in cazul unei urgente.

Verificati cu asiguratorul dumneavoastra

S-ar putea sa nu stiti faptul ca asiguratorul dumneavoastra adesea colaboreaza cu servicii de tractare, mai ales daca nu ati fost nevoit niciodata sa folositi aceasta parte a serviciilor. Verificati cu compania de asigurari serviciile de tractare pe care le recomanda. In acest fel, va puteti adesea recupera banii, multumita acordurilor incheiate intre firma de tractare si cea de asigurare.

Verificati taxele si distantele

Inainte de a solicita o tractare de la o companie, asigurati-va ca va interesati cu privire la costuri si la distantele pe care sunt dispusi sa asigure tractarea. Chiar daca ofera servicii 24 de ore din 24, s-ar putea sa asigure tractarea doar pe distante scurte, si va vor taxa suplimentar daca preferati sa apelati la un alt atelier de reparatii decat cel spre care va indreptati de obicei. Puteti de asemenea fi taxat pentru ca detineti un anumit tip de vehicul, sau sa vi se ceara plata in avans a serviciilor.