4 Tipuri de pete pe covor si solutii pentru ele

Covoarele sunt unele dintre multele lucruri care pot transforma o casa intr-o locuinta unde ne simtim ca acasa. Ele sunt moi, confortabile, si mai calde decat gresia sau lemnul de esenta tare in lunile reci de iarna. Desi fiecare dintre noi adoram covorul pentru atingerea sa moale, si pentru abilitatile lui de reducere a zgomotului, animalele de companie, copiii si diverse accidente obisnuite il pot deteriora, murdarindu-l si stricandu-i aspectul pe masura ce trece timpul. In continuare va prezentam cele mai comune tipuri de pete rezultate din astfel de accidente, si ati putea sa le tratati singuri. Aceste informatii va vor oferi cunostintele necesare pentru a va mentine covoarele la fel de curate si frumoase ca in ziua in care le-ati cumparat.

Pete cauzate de animale de companie

Cu totii ne iubim cei mai buni prieteni cu patru picioare. Indiferent daca aveti un caine, o pisica sau un hamster, probabil cunoasteti bucuria si fericirea pe care animalele de companie le pot aduce unei familii. Cu toate acestea, cand vine vorba de animale de companie pot aparea diverse accidente, si este important sa fiti pregatiti pentru atunci cand apar acestea. Cunoasterea pasilor corespunzatori poate reduce la minimum daunele pe termen lung cauzate de varsaturi, urina sau excremente ale animalelor de companie, explica angajatii unei spalatorii de covoare Valcea.

Primul pas este sa ridicati rapid mizeria dupa ce apare incidentul. Aceasta include colectarea imediata a oricarei excremente si stergerea urinei. In timp ce faceti acest lucru, aveti grija sa nu frecati petele. Acest lucru le poate impinge mai mult in covor, facandu-le mai mari si mai greu de indepartat mai tarziu. Dupa ce toate resturile mari sunt curatate, utilizati o solutie de otet pentru a curata si a sterge restul.

Pete de cafea

Multa lume se bucura de o ceasca calda de cafea dimineata, dar foarte putini apreciaza mizeria pe care o lasa in urma atunci cand este varsata pe tot covorul. Indiferent de dimensiunea accidentului, este important sa fiti pregatit daca doriti sa minimizati daunele.

Inainte de a curata, incepeti prin a consulta instructiunile de curatare de la producatorul covorului. Aceste instructiuni va vor ajuta sa determinati ce solutii sa utilizati si cum sa le utilizati. Amintiti-va sa nu va frecati covorul. In schimb, stergeti-l cu un prosop. Odata ce ramasitele de cafea varsate au fost indepartate, utilizati o solutie de apa si otet alb in parti egale si, in functie de cat de usor este covorul dvs., nu ezitati sa utilizati si un detergent fara inalbitor.

Pete de sange

Taieturile si zgarieturile pot aparea oricand cu copiii, animalele de companie si adultii, mai ales in lunile de vara, cand munca si joaca in aer liber sunt mai frecvente. Daca se intampla sa ajunga sange pe covorul Dvs, site-ul www.spalatoriecovoare.net va prezinta cativa pasi pe care ii puteti lua pentru a atenua daunele:

Imediat, luati apa rece si pulverizati-o pe pata. Nu folositi apa calda, deoarece sangele se coaguleaza la caldura. Creati o solutie cu un detergent de spalat vase care combate grasimea, si amestecati impreuna cu apa rece, apoi tamponati pata pana cand se usuca. Repetati acest proces pana cand pata dispare treptat.

Pete de cerneala

Petele de cerneala sunt unele dintre cele mai dificil de indepartat pete de pe covoare, mai ales daca covorul este fabricat din fibre naturale precum lana. Dar nu va faceti griji inca – daca actionati suficient de repede, ar trebui sa puteti elimina acele pete dure de cerneala inainte ca acestea sa provoace daune permanente. Ca intotdeauna, asigurati-va ca consultati instructiunile producatorului de covoare inainte de a utiliza orice solutie la domiciliu.

In primul rand, incepeti prin a pulveriza zona patata cu alcool. Daca nu aveti, puteti folosi si un agent de indepartare a ojei sau fixativ – ca alternativa. Pastrati solutia pe covor timp de aproximativ o ora si, cand a trecut perioada respectiva, stergeti usor zona cu o carpa din microfibra. Apoi, stergeti umezeala cu un prosop curat de hartie sau un uscator de par.

Cu aceste sfaturi simple si usoare veti avea tot ce e nevoie pentru a va pastra covorul protejat de cele mai comune tipuri de pete. Cand problemele devin prea dificile pentru a le remedia de unul singur, contactati profesionistii locali in curatarea covoarelor pentru o solutie mai avansata.