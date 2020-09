6 Strategii de a obtine mai multi clienti pentru un service de televizoare

1 – Incercati sa utilizati un serviciu de generare lead-uri

Daca doriti sa generati o crestere rapida a activitatii, cumpararea unor lead-uri poate fi un bun inceput. Puteti achizitiona lead-uri pentru o varietate de sarcini, inclusiv service televizoare. Proprietarii de case cauta de obicei online o gama larga de servicii de reparatii pentru electrocasnicele din gospodarie, cum sunt cuptoare cu microunde, masini de spalat vase, cuptoare, masini de spalat si uscat haine, frigidere si hote. Proprietarii de afaceri va vor cauta serviciile pentru reparatii ale echipamentelor de bucatarie sau ale frigiderelor comerciale.

Majoritatea companiilor de generare lead-uri taxeaza pentru fiecare lead. Acest lucru inseamna ca veti plati doar pentru lead-urile care sunt compatibile cu preferintele si zona geografica deservita prestabilite de dumneavoastra. Odata ce ati cumparat lead-ul, inca depinde de dumneavoastra sa finalizati vanzarea. Daca nu puteti ajunge la potentialul client din prima incercare, sunati din nou! Monitorizarea este cheia. Un astfel de serviciu puteti gasi pe platforma Reparatii-televizoare.net.

2 – Incepeti o campanie de promovare pay-per-click

Promovarea de tip PPC este minunata pentru service-urile ce repara televizoare. Sunteti taxat doar atunci cand cineva acceseaza reclama dumneavoastra. In timp, puteti testa care sunt cuvintele cheie si titlurile reclamelor care functioneaza cel mai bine pentru afacerea dumneavoastra. Spre exemplu, s-ar putea sa descoperiti ca “reparatii televizoare in zona mea” are o rata mai buna de conversie decat “tehnicieni locali reparatii TV”. S-ar putea, de asemenea, sa descoperiti faptul ca reclamele dumneavoastra au mai mult succes in anumite zile ale saptamanii.

3 – Inscrieti-va la un serviciu de tip pay-per-call (plata pe apel telefonic)

O companie de promovare pentru servicii de tip pay-per-call (plata pe apel telefonic) va va ajuta sa aveti activitate pe parcursul intregului an. Cum functioneaza? Compania de generare lead-uri va gasi consumatori locali care au nevoie sa angajeze un depanator TV. Atunci cand cineva doreste sa va angajeze, pot suna direct la numarul firmei dumneavoastra! Apelurile sunt urmarite si veti fi taxat cu o suma fixa pentru fiecare apel primit. Nici un apel nu va fi pierdut! Asigurati-va ca exista mereu cineva disponibil care sa raspunda la telefon in timpul programului de lucru. Daca pierdeti un apel, sunati inapoi cat de curand posibil!

4 – Comunicati electronic cu fostii dumneavoastra clienti

Posta electronica este una din modalitatile cele mai facile de a pastra legatura cu clientii actuali si cei din trecut. Atunci cand cineva are un televizor defect, va veti dori sa va apeleze. Transmiterea unui buletin informativ periodic poate asigura faptul ca clientii nu uita de firma dumneavoastra de reparatii TV.

5 – Nu renuntati la serviciile postale regulate

Serviciile postale directe sunt un mod eficient de a ajunge la persoanele care au amanat constant un proiect. Materialul dumneavoastra promotional poate sa le dea micul impuls de care au nevoie pentru a incepe. Puteti tinti un anumit grup de coduri postale, in locatiile in care ati avut succes in trecut. O simpla ilustrata poate sa fie eficienta (si nici nu va trebui sa spargeti portofelul pentru asta).

6 – Invatati modul in care SEO va poate ajuta firma de reparatii TV

Aceasta activitate este una care poate lua ceva mai mult timp. SEO va poate ajuta site-ul web sa apara intr-o pozitie mai buna in principalele motoare de cautare. Un prim pas bun este scrierea de continut original pentru site-ul dumneavoastra. Spre exemplu, s-ar putea sa doriti sa incepeti sa scrieti postari saptamanale pe blog. Nu copiati articolele scrise de altii. Acest lucru poate dauna reputatiei site-ului dumneavoastra web pentru service-ul de televizoare.