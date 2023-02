Care este rolul unui notar public si ce operatiuni realizeaza acesta?

Notarul public este o persoana asimilata functionarului public, dar care lucreaza ca liber profesionist. Acesta are o multime de responsabilitati, printre care amintim verificarea legalitatii actelor, redactarea unor documente autentice, realizarea succesiunilor si a imputernicirilor sau consilierea partilor implicate intr-un conflict de natura juridica sau intr-un divort.

Notar public – informatii de baza

Notarul public este asimilat din punct de vedere legal functionarui public, acesta este numit in functie de catre Ministrul Justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, conform dispozitiilor Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr.36/1995. Acesta isi poate desfasura activitatea notariala, individual sau in cadrul unei societati profesionale notariale.

Atunci cand un notar public Slatina trebuie sa legalizeze niste documente, acesta are obligatia sa se asigure ca toate informatiile incluse sunt corecte si ca documentele respecta reglementarile legale in vigoare. De asemenea, dupa ce stabileste daca documentele sunt autentice, notarul trebuie sa se asigure ca toate partile implicate au convenit impreuna pentru realizarea acelor acte si ca au cunostinta de tot ceea ce se regaseste in inscrisuri.

Unele dintre cele mai frecvente atributii ale notarului sunt urmatoarele:

legalizeaza, certifica si autentifica contractele de vanzare-cumparare, promisiunile bilaterale, darea in plata sau remiterea de datorie

intocmeste testamente si realizeaza succesiunile pe baza acestora

elibereaza certificate de mostenitor, cum ar fi certificatele de calitate sau certificatul de legatar

realizeaza diverse imputerniciri, cum ar fi procurile sau contractele de mandate

verifica orice fel de documente pentru ca legea nu solicita forma autentica, pentru a se asigura de veridicitatea continutului acestora si de respectarea legislatiei existente (dare de data certa a inscrisurilor).

In acelasi timp, notarul poate fi considerat si un consilier juridic sau un intermediar intre parti in foarte multe situatii. Acesta poate oferi consultanta juridica sau fiscala, atat pe cale verbala, cat si in scris. Consilierea poate fi oferita atat pentru persoanele juridice, cat si pentru cele fizice si presupune oferirea de sfaturi juridice, de documente justificate sau participarea directa in negocieri.

Acesea sunt principalele acte pe care le realizeaza un notar public:

1. Contracte si alte acte juridice

La solicitarea partilor, notarul public va redacta si va autentifica o multitudine de contracte sau alte acte juridice. Chiar daca exista multe contracte ce pot fi incheiate fara participarea unui notar, legea prevede si situatii in care acestea trebuie realizate la un birou notarial pentru a fi valabile, explica platforma www.notar-romania.net. Spre exemplu, aceasta este situatia in cazul unui contract de vanzare a unui imobil sau atunci cand se face o ipotecare pentru un imobil sau un teren. In principiu, orice contract ce are ca obiect un teren sau o locuinta se face la notar.

2. Succesiunile

In urma unei persoane decedate, fie ca a existat un testament sau nu, mostenitorii au dreptul de a realiza legal o succesiune. Prin intermediul notarului, mostenitorii au posibilitatea de a obtine un certificat de mostenitor care le da drept de proprietate asupra unor bunuri care apartineau persoanei decedate. Pentru a putea dezbate succesiunea pe cale notariala, mostenitorii trebuie sa se inteleaga, respectiv, sa nu isi conteste unii altora calitatea de mostenitor sau partea din avere care va reveni fiecaruia.

3. Divortul

In trecut divorturile se realizau doar prin judecata si procesul era unul lung, obositor si stresant. In prezent, sotii pot sa divorteze la notariat in cel mult 30 de zile, indiferent daca exista copii minori sau nu care au rezultat ca urmare a casatoriei. Desigur, in situatiile in care nu exista intelegere intre parti se poate ajunge si la judecata.

4. Procuri

Procurile au rolul ca o persoana care detine anumite drepturi sa le ofere alteia pentru a o reprezenta. Astfel, printr-o procura poti sa imputernicesti pe altcineva sau sa ii oferi un mandat. Acea persoana va putea lua decizii si va putea incheia acte juridice in numele tau.

5. Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

Cu ajutorul unei copii legalizate a unui inscris, o persoana fizica sau juridica isi poate dovedi dreptul de proprietate asupra unui bun. Aceeasi situatie se aplica si pentru dovedirea unei calitati. Copiile legalizate inlocuiesc documentele originale.

6. Consultatii juridice notariale

Nu in ultimul rand, notarul public este un specialist in drept, astfel incat are posibilitatea de a oferii consultatii de natura juridica in amterie notariale. De asemenea, acesta poate fi desemnat de catre parti in calitate de expert atunci cand sunt intocmite anumite acte juridice notariale.

Acestea fiind spuse, notarul poate oferii consultatii scrise sau verbale, atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, dupa caz. Acestea pot fi oferite pe baza unui contract de consultanta sau la orice alta solicitare expresa.