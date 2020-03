Notiuni introductive: alegerea tractorului potrivit

Tractorul potrivit pentru fiecare depinde de o serie de lucruri, si printre acestea, de nevoia specifica a fiecaruia. Desi exista atat de multe tipuri de tractoare pe care le puteti achizitiona, alegerea celui mai bun nu este o treaba usoara. Motivul pentru aceasta este ca tractoarele diferite au caracteristici diferite si, prin urmare, trebuie sa cautati un tractor care sa aiba caracteristicile dorite de Dvs. Ca atare, procesul de determinare a celui mai potrivit model poate fi solicitant si, prin urmare, ar trebui sa faceti cercetari serioase inainte de a scoate banii din portofel.

Sfaturi pentru alegerea unui tractor nou

Cert este ca tractoarele sunt instrumente semnificative, care au o gama larga de aplicatii, cum ar fi transportul de greutati, sapat gauri, cosit iarba sau miscarea zapezii – printre alte utilizari. Avand in vedere o investitie atat de mare, nu doriti sa obtineti ceva care nu va va servi asa cum va asteptati. Ca atare, va trebui sa aveti informatii clare despre ceea ce aveti nevoie inainte de a cumpara. Iata cateva sfaturi fiabile pe care le puteti urma pentru a va garanta cel mai bun tractor nou:

1. Luati in considerare proprietatea Dvs

Alegerea noului dvs. tractor trebuie sa se alinieze cu nevoile proprietatii, ne informeaza cei de la magazinul www.tractoraseonline.ro. Ca atare, atunci cand planificati ce tip de tractor sa cumparati, concentrati-va asupra dimensiunii proprietatii Dvs. Achizitionarea ar trebui sa ia in calcul necesitatea de a face upgrade in viitor. Din acest motiv, aveti nevoie de un produs care sa poata satisface nevoile prezente si viitoare din proprietatea Dvs. De exemplu, daca aveti nevoie de o gradina mai mare in viitor, veti avea nevoie de un tractor care va poate ajuta la noua suprafata.

2. Configuratii si dimensiuni

Exista ingrijorari ca numarul tractoarelor folosite scade, iar pretul acestora este in crestere. Cumpararea unui produs nou pare a fi cea mai buna optiune in zilele noastre. Exista atat de multe avantaje in ceea ce priveste configuratiile si dimensiunile asociate cu tractoarele noi. In primul rand, tractoarele noi folosesc mai bine combustibilul si acest lucru implica faptul ca puteti economisi la acest aspect. In al doilea rand, noile modele sunt mult mai sigure, deoarece vin intr-o gama larga de configuratii pentru a raspunde majoritatii nevoilor dvs. Zilnice.

In plus, acum puteti cumpara modele mai mici cu caracteristici care in trecut erau disponibile doar pe modele cu putere mare. Rezultatul este ca puteti obtine versiunea preferata la un pret mai mic.

3. Transmisie si putere

Fiecare tractor are o putere de transmisie si putere PTO diferita. Multa vreme, preferinta in ceea ce priveste transmisia a fost pe optiunea mecanica. Cu toate acestea, cazurile recente au aratat o mare preferinta pentru modelul hidrostatic. Este important sa alegeti un model care sa aiba o transmisie care sa raspunda nevoilor dvs. specifice. De exemplu, transmisia mecanica si hidrostatica difera in termeni de eficienta – transmisia mecanica este mult mai eficienta decat transmisia hidrostatica.

Pe de alta parte, este important sa luati in considerare tipul de putere pentru tractor. Puterea unui tractor variaza in functie de puteri – exista putere PTO si putere de motor sau de frana. Puterea PTO este cea comuna. Pe masura ce considerati puterea pentru tractor, este recomandat sa va ganditi la munca pe care o aveti in minte pentru tractorul dvs.